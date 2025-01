Trainerrochade in Germering: Ochsenkühn und Scheippl übernehmen

An der Seitenlinie der 2. Mannschaft des SV Germering hat sich etwas getan. Ab sofort haben Thomas Ochsenkühn und sein Co-Trainer Chris Scheippl das Sagen. Beide sind in Germering keine Unbekannten, wie der Verein erklärt. Ochsenkühn war bereits als Jugendspieler und Jugendcoach beim SVG aktiv. Sein Co Scheippl lernte das Kicken beim SC Unterpfaffenhofen. Zuletzt trainierten sie beim TSV Gräfelfing. Der bisherige Trainer der Zweiten, Andreas Jakob, bleibt dem Verein weiter treu und rückt ins Trainerteam der ersten Garde auf. (Thomas Benedikt)