Trainerknall bei Limmattaler Drittligist

FC Schlieren: Trainerwechsel nach Resultatkrise. Bereits vor Wochenfrist trennte sich der FC Schlieren von Trainer Jovan Janjic. Zuvor hatten die Limmattaler unter seiner Leitung aus den letzten sechs Pflichtspielen nur einen Sieg geholt, dazu kamen zwei Unentschieden und drei Niederlagen. «Wir stecken in einer Resultatkrise. Da musste ich eine Lösung finden», sagte Sportchef Zoran Perak gegenüber der "Limmattaler Zeitung". Am Sonntag wurde das Drittliga-Team bereits vom bisherigen Spieler Diego Bürger sowie Livio Sanseverino gecoacht. Der erhoffte Befreiungsschlag blieb jedoch aus: Im Verfolgerduell der Gruppe 2 kam der FCS gegen Industrie Turicum nicht über ein 2:2 hinaus. Als nächster Gegner wartet am kommenden Sonntag der FC Red Star III.

BSC Old Boys: Bajraktari kommt für Jacobacci. In der Winterpause kam es bei den Old Boys zu einem Trainerwechsel: Der vormalige Langenthal-Coach Maurizio Jacobacci übernahm im Dezember das Amt von Julien Roth beim Basler Erstligisten, um den drohenden Abstieg abzuwenden. Vier Runden vor Schluss ist aber bereits klar, dass dieses Ziel in der von der U21 der Grasshoppers angeführten Gruppe 2 auch unter Jacobacci kaum mehr zu erreichen ist. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist zu gross. Inzwischen steht auch fest, dass der 63-Jährige den Tabellenletzten zum Saisonende wieder verlassen wird. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Im Sommer übernimmt Mergim Bajraktari als neuer Cheftrainer. Derzeit steht er noch beim Basler Zweitliga-Leader VfR Kleinhüningen an der Seitenlinie. Gemeinsam mit ihm wechseln auch die beiden Assistenten Luca Schmid und Betim Dauti zu den Old Boys.