Trainerduo dankt bei Kelheimwinzer ab Michael Scheuerer und Alexander Rott beenden auf eigen Wunsch vorzeitig die Zusammenarbeit mit dem Kreisklassisten

Der SV Kelheimwinzer muss sich überraschend auf Trainersuche begeben. So teilt der Verein nun mit, dass Alexander Rott und Michael Scheuerer ab sofort nicht mehr die Kelheimer Kreisklassenmannschaft betreuen. Auf Wunsch des Trainergespanns, so heißt es, würde die Zusammenarbeit vorzeitig enden. Das Duo war in dieser Konstellation seit Sommer 2021 im Amt.

Über die Hintergründe wahren beide Seiten Stillschweigen. Stattdessen sind in der Vereinsmitteilung lediglich die typischen Floskeln herauszulesen. „Wir möchten uns bei Vorstandschaft, Abteilungsleitung und allen Spielern für die gemeinsame Zeit und das vertrauensvolle Miteinander bedanken. Wir beenden die Zusammenarbeit aus persönlichen Gründen, aber mit guten Erinnerungen“, teilen Scheuerer und Rott mit.



Für den 35-jährigen Michael Scheuerer stellte die Aufgabe in Kelheimwinzer seine allererste Trainerstation dar. Von Anfang an stand ihm dabei der ein Jahr jüngere Alexander Rott als Spielertrainer zur Seite. In der Premierenspielzeit 2021/22 war Scheurerer zusammen mit Rott verantwortlich für das, wie zu lesen ist, „sehr erfolgreiche Abschneiden und einem dritten Platz in der Endtabelle“. In der laufenden Saison läuft es etwas schlechter, die erste Mannschaft überwintert auf Rang acht der Kreisklasse Kelheim (5/4/6) mit einem Vorsprung von drei Zählern auf die Abstiegsrelegationszone.



Abschließend kommt der Vorstandsvorsitzende Matthias Ilnseher zu Wort: „Michael Scheuerer schätzen wir auch weiterhin nicht nur als professionellen Trainer, sondern auch als tollen Menschen“, so Ilnseher. „Gleiches gilt für Alex Rott, der seit 2019 als Spielertrainer tätig war und maßgeblich am Sieg des Kelheimer Hallenturniers 2020 beteiligt war. Herzlichen Dank für euren Einsatz!“ Beiden wünscht der Verein für die Zukunft alles Gute. Wohin es für Rott und Scheuerer als Nächstes geht, steht noch nicht fest.