Trainerduo bleibt dem VfL Pinneberg erhalten

Trotz des fragilen Polsters bleibt der VfL seiner Philosophie treu: Kontinuität auf der Trainerbank. Schon vor einem Jahr hatte Dirk Schulze, seit November 2023 Liga-Manager, das Vertrauen in Chefcoach Martin Düsing betont. Nun folgt die offizielle Bestätigung: Das Erfolgsduo Düsing und Mario Schacht wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit fortzusetzen“, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins, wo beide Trainer als „unverzichtbare Säulen des Vereins“ geadelt werden.

Martin Düsing, seit einem Jahrzehnt mit der Fahltsweide verbunden, hat sich vom Spieler zum Cheftrainer hochgearbeitet. Seit August 2022 trägt er die Hauptverantwortung und genießt im Klub hohes Ansehen. Seine fachliche Kompetenz wird ergänzt durch seinen unermüdlichen Einsatz hinter den Kulissen. „Seine herzliche und zuverlässige Art prägt den Verein nachhaltig“, so die Verantwortlichen.