Im Fokus: Heinrich Losing (li.) als unangenehmster Trainerkontrahent, Mathias Bloch (Bildmitte) mit der SpVg Schonnebeck als Meisterfavorit und Yasin-Cemal Kaya (re.) als Kandidat für den Spieler der Saison. – Foto: Wirths, Matheus, Görtz

Trainer-Umfrage: Meisterfavorit Schonnebeck, Losing als zäher Gegner Kurz vor Saisonstart hat FuPa erneut bei allen Trainern der Oberliga Niederrhein ein kurzes Stimmungsbild eingefangen. Zwischen Meisterfavoriten, Überraschungsteams geht es unter anderem auch um den taktisch unangenehmsten Trainerkollegen.

Die Vorbereitung ist in den Geschichtsbüchern, mit dem Duell zwischen der DJK Adler Union Frintrop und der SpVg Schonnebeck schlägt die Oberliga Niederrhein das Kapitel der Saison 2025/26 auf. Gerade ausreichend Zeit, um ligaweit das Stimmungsbarometer zu ermitteln. FuPa Niederrhein hat die Trainer aller Teams nach ihrer Meinung gefragt. In der Vorsaison zeigten die Coaches bereits ein sehr gutes Näschen, setzten am häufigsten auf den Meister SSVg Velbert. Mit dem Mülheimer FC und TVD Velbert gingen zudem zwei der am häufigsten genannten Abstiegskandidaten tatsächlich eine Liga nach unten. Der prognostizierte Spieler der Saison, Conor Tönnies, brillierte mit 25 Treffer und zehn Vorlagen, seinen kongenialen Sturmpartner Arne Wessels hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand auf dem Schirm. Auch die vermeintlich größte Enttäuschung wurde mit den Sportfreunden Baumberg vorausgesagt. >>> Zum Vergleich: Hier geht es zur Trainer-Umfrage der vorausgegangenen Saison

Ein Paar Dinge vorweg: Von den 18 angefragten Cheftrainern enthielten sich lediglich drei Trainer gänzlich. Bei einzelnen Fragen – etwa nach dem Meisterschaftsfavoriten – nannten viele Übungsleiter gleich mehrere Kandidaten. In der Auswertung zählt jede Nennung als volle Stimme, egal ob sie Teil einer Mehrfach- oder einer Einzelantwort ist. Auf der anderen Seite wollten sich viele unter anderem bei der Frage nach den drei Abstiegskandidaten nicht äußern. Wer ist dein persönlicher Meisterschaftsfavorit?

Wie erwähnt nannten manche Trainer hier ein breites Feld der nominellen Top-Mannschaft. Klarer Punktsieger ist dabei die SpVg Schonnebeck (neun Stimmen), die mit der zweiten Vize-Meisterschaft in Folge erneut nur knapp am großen Wurf vorbeischrammte. "Schonnebeck ist langsam an der Reihe", sagte einer der Befragten. Ebenfalls hochgehandelt ist Ratingen 04/19 (sechs Stimmen), das eigentlich schon in der Vorsaison weiter oben erwartet wurde, mit einigen punktuellen Verstärkungen nun aber wieder in den Aufstiegskampf eingreifen könnte. Neben Schonnebeck und Ratingen wurde lediglich der VfB Hilden als Einzelantwort genannt. Interessanterweise wurde Hilden ansonsten aber von keinem weiteren Trainer aufgeführt. Als Teil der Mehrfachnennungen fielen die Namen vom SC St. Tönis (vier Stimmen), VfB Homberg und KFC Uerdingen (beide drei Stimmen) am häufigsten.