Trainer-Umfrage: Meisterfavorit Schonnebeck, Losing als zäher Gegner

Die Vorbereitung ist in den Geschichtsbüchern, mit dem Duell zwischen der DJK Adler Union Frintrop und der SpVg Schonnebeck schlägt die Oberliga Niederrhein das Kapitel der Saison 2025/26 auf. Gerade ausreichend Zeit, um ligaweit das Stimmungsbarometer zu ermitteln. FuPa Niederrhein hat die Trainer aller Teams nach ihrer Meinung gefragt.
In der Vorsaison zeigten die Coaches bereits ein sehr gutes Näschen, setzten am häufigsten auf den Meister SSVg Velbert. Mit dem Mülheimer FC und TVD Velbert gingen zudem zwei der am häufigsten genannten Abstiegskandidaten tatsächlich eine Liga nach unten. Der prognostizierte Spieler der Saison, Conor Tönnies, brillierte mit 25 Treffer und zehn Vorlagen, seinen kongenialen Sturmpartner Arne Wessels hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand auf dem Schirm. Auch die vermeintlich größte Enttäuschung wurde mit den Sportfreunden Baumberg vorausgesagt.
Ein Paar Dinge vorweg: Von den 18 angefragten Cheftrainern enthielten sich lediglich drei Trainer gänzlich. Bei einzelnen Fragen – etwa nach dem Meisterschaftsfavoriten – nannten viele Übungsleiter gleich mehrere Kandidaten. In der Auswertung zählt jede Nennung als volle Stimme, egal ob sie Teil einer Mehrfach- oder einer Einzelantwort ist. Auf der anderen Seite wollten sich viele unter anderem bei der Frage nach den drei Abstiegskandidaten nicht äußern.
Wie erwähnt nannten manche Trainer hier ein breites Feld der nominellen Top-Mannschaft. Klarer Punktsieger ist dabei die SpVg Schonnebeck (neun Stimmen), die mit der zweiten Vize-Meisterschaft in Folge erneut nur knapp am großen Wurf vorbeischrammte. "Schonnebeck ist langsam an der Reihe", sagte einer der Befragten. Ebenfalls hochgehandelt ist Ratingen 04/19 (sechs Stimmen), das eigentlich schon in der Vorsaison weiter oben erwartet wurde, mit einigen punktuellen Verstärkungen nun aber wieder in den Aufstiegskampf eingreifen könnte.
Neben Schonnebeck und Ratingen wurde lediglich der VfB Hilden als Einzelantwort genannt. Interessanterweise wurde Hilden ansonsten aber von keinem weiteren Trainer aufgeführt. Als Teil der Mehrfachnennungen fielen die Namen vom SC St. Tönis (vier Stimmen), VfB Homberg und KFC Uerdingen (beide drei Stimmen) am häufigsten.
Nach der dürftigen Vorsaison bieten sich die Sportfreunde Baumberg (fünf Stimmen) als idealer Kandidat für diese Kategorie. Das Team von Salah El Halimi hat auch personell unter anderem durch die hochklassig erfahrenen André Mandt und Timo Hölscher nachgebessert und wird nun allgemein deutlich weiter oben erwartet. Die erste Bewährungsprobe ergibt sich bereits am Freitagabend (15. August, 20 Uhr) in der Grotenburg gegen den KFC Uerdingen. Von allen weiteren Teams erhielt lediglich noch der VfB Homberg (zwei Stimmen) mehr als eine Nennung, wobei der Vorjahresfünftplatzierte ohnehin als eines der Top-Teams gehandelt wird.
Hier sträubten sich einige Trainer, eine schwache Saison eines Konkurrenten vorauszusagen. Von den abgegebenen Antworten sahen die meisten Trainer den 1. FC Kleve (sechs Stimmen) weit unten. Ebenso den SV Biemenhorst (fünf Stimmen) und Aufsteiger SV BW Dingden (vier Stimmen). Mehr als einmal wurden des Weiteren nur noch die DJK Adler Union Frintrop (drei Stimmen) und der VfL Jüchen-Garzweiler (zwei Stimmen) erwähnt.
Hier waren sich die Befragten fast einig. Wenig überraschend erwarten die meisten Coaches in der Grotenburg des KFC Uerdingen (zehn Stimmen) die beeindruckendste Atmosphäre. Doch auch der letztjährige Zuschauerkönig SV Biemenhorst (drei Stimmen) und die DJK Adler Union Frintrop (zwei Stimmen) wurden mehr als einmal genannt.
In keiner anderen Kategorie benannt, nimmt hier der SV Sonsbeck mit Trainer Heinrich Losing (drei Stimmen) die geteilte Spitzenposition, "weil er es seit drei, vier Jahren schafft, dass alle es hassen in Sonsbeck zu spielen – rein taktisch betrachtet, sonst ist es da eigentlich ganz nett", erläuterte einer der Trainer hierzu. Auch Bekim Kastrati vom SC St. Tönis (drei Stimmen) wird ligaweit als außerordentlich gewiefter Kontrahent angesehen. Weiterhin erhielt Marcel Winkens (zwei Stimmen), Neu-Trainer des TSV Meerbusch, mehr als eine Nennung.
Hier wurden die Trainer explizit darum gebeten, keinen Akteur aus der eigenen Mannschaft zu erwähnen. Aus dem erfahrungsgemäß breiten Pool an Top-Spielern kristallisierte sich entsprechend auch kein klarer Favorit heraus. Drei Spieler wurden mit jeweils zwei Stimmen mehr als einmal aufgeführt: Yasin-Cemal Kaya (KFC Uerdingen), Niko Bosnjak (SpVg Schonnebeck), Marcello Romano (ETB Schwarz-Weiß Essen).
Alle weiteren Spieler mit einer Stimme: Moritz Isensee, Malik Timmerberg (beide SpVg Schonnebeck), Yassin Benslaiman, Noel-Etienne Reck (beide KFC Uerdingen), Giovanni Nkowa (FC Büderich), Mario Knops ,Tyler Nkamanyi (beide SC St. Tönis), Jonas Beckman (SV BW Dingden)