Zuschauerranking Oberliga: Neuling Biemenhorst an der Spitze

In einer von FuPa vor Saisonbeginn durchgeführten Umfrage mit allen Trainern der Oberliga, erhielt Aufsteiger SV Biemenhorst noch die geteilt meisten Stimmen für die 'unbeliebteste Auswärtsfahrt'. Auch wenn dies in erster Linie auf die oftmals hohe Entfernung zurückzuführen war, hat sich der SVB in der Zwischenzeit einfach einen tollen Ruf verschafft und dürfte wohl kaum erneut in diese Kategorie fallen.