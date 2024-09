Trainer-Rücktritt nach zwei Spielen: Joachim Dünn verlässt SC Brühl

Erst am 18. Mai dieses Jahres hatte Joachim Dünn den Trainerposten beim SC Brühl 06/45 übernommen. Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie und einigen vielversprechenden Transfers in der Sommerpause wurde vom Tabellenvierten der Vorsaison durchaus der nächste Entwicklungsschritt erwartet. Zwei Spieltage in der Kreisliga A Rhein-Erft später müssen solche Gedanken aber erst einmal verworfen werden. Nach einem durchwachsenen Saisonstart trat der neue Trainer überraschend schon wieder zurück. Dünn sieht darin die naheliegende Konsequenz aus der Tatsache, dass er die Mannschaft nicht komplett erreichen könne.

Zugegeben, die neue Saison begann für den SC Brühl 06/45 nicht gerade traumhaft. Das erste Pflichtspiel war direkt mal ein K.O.-Spiel gegen einen höherklassigen Gegner. In der ersten Runde des Kreispokals Rhein-Erft empfing die Mannschaft von Joachim Dünn den Bezirksligisten SV Weiden 1914/75. Etwa 20 Minuten lang konnte Brühl dem Favoriten Paroli bieten, bevor der seine ganze Klasse aufblitzen ließ. Am Ende stand eine deutliche 0:6-Klatsche und das frühe Pokalaus. Als A-Ligist im Duell mit einem Bezirksligisten sicherlich zu verkraften. Dann folgte der Ligastart bei der Spvg Wesseling-Urfeld, die zwar in der vergangenen Saison ebenfalls noch in der Bezirksliga auflief, nach dem Abstieg und einem Neuaufbau aber den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hatte. Eine erste richtige Standortbestimmung für den Vorjahresvierten aus Brühl - die mit einer 0:1-Niederlage letztlich eher mäßig erfolgreich ausfiel. Eine Woche später folgte dann Trainer Dünns letztes Spiel in Diensten des SCB. Die Partie gegen die Drittvertretung der SpVg Frechen 20 glich einer Achterbahn der Gefühle. Auf eine 2:0-Führung nach zwei Minuten folgte in Halbzeit zwei eine Phase, in der Brühl das Spiel komplett aus der Hand gab und plötzlich sogar in Rückstand lag. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit konnte Dünns Mannschaft den 3:3-Ausgleich erzielen. Wenige Tage später folgte der Rücktritt aus eigenen Stücken.