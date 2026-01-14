Trainer Müller verlängert, Co-Trainer Vootz geht

Ob Vootz dem Verein über den Sommer hinaus als Sportlicher Leiter erhalten bleibt, ist derzeit noch offen. „Stand jetzt habe ich dem Verein mitgeteilt, dass ich in keinem Amt mehr zur Verfügung stehe. Wir sind aber noch in Gesprächen“, so Vootz. Bis zum Saisonende bleibt er TuRa Brüggen jedoch erhalten und wird seine Aufgaben vollständig ausführen.

Die Nachfolge auf der Co-Trainer-Position ist bereits geregelt. Ab der kommenden Saison übernimmt Daniel Kawohl, ehemaliger Führungsspieler der Brüggener, diese Rolle. Kontinuität gibt es zudem auf der Position des Torwarttrainers. Klaus Bongartz hat ebenfalls für die neue Saison verlängert und bleibt TuRa Brüggen weiterhin erhalten.

____

____

____

