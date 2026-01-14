Trainer Müller verlängert, Co-Trainer Vootz geht

TuRa Brüggen setzt auf Kontinuität in der Mannschaftsführung. Markus Müller hat seinen Vertrag beim Bezirksligisten verlängert und geht damit ab dem Sommer in seine dritte Saison am Vennberg. Derzeit spielt die Mannschaft des 37-jährigen Ex-Profis mit um den Aufstieg in die Landesliga.
„Warum etwas verändern, wenn man sich wohlfühlt?“, sagt Müller über seine Entscheidung zur Verlängerung. Vor anderthalb Jahren hatte er den Trainerposten bei TuRa Brüggen übernommen – mit einem klaren sportlichen Anspruch. „Ich bin den Job mit dem ambitionierten Ziel angetreten, TuRa Brüggen konstant im oberen Drittel der Bezirksliga zu etablieren“, so Müller. Dieses Vorhaben ist bislang gelungen: Mit aktuell 37 Punkten überwintert Brüggen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.
Den Erfolg schreibt der Coach jedoch nicht sich selbst zu. „Das ist nicht alleine mein Verdienst. Am Ende braucht es genügend Manpower, sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam“, betont Müller. Besonders wichtig sei für ihn das Umfeld: „Ich fühle mich in der Mannschaft, im Verein und im gesamten Umfeld sehr wohl. Wir können in Ruhe arbeiten, ambitioniert Fußball spielen und bekommen dabei keinen unnötigen Druck vom Verein.“
Im Sommer stehen allerdings personelle Veränderungen im Trainerteam an. Co-Trainer Timo Vootz wird den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich ziehe mich ein bisschen aus dem Fußballgeschäft zurück, weil ich privat und beruflich einfach mehr Luft brauche“, erklärt Vootz offen. Der Abschied falle ihm nicht leicht, da ihm Mannschaft und Verein sehr am Herzen liegen. „Wir sind eine richtig coole Truppe, deshalb fällt mir der Schritt brutal schwer.“ In der Rückrunde der Spielzeit 2023/24 leitete Vootz die Mannschaft als Interimstrainer.
Ob Vootz dem Verein über den Sommer hinaus als Sportlicher Leiter erhalten bleibt, ist derzeit noch offen. „Stand jetzt habe ich dem Verein mitgeteilt, dass ich in keinem Amt mehr zur Verfügung stehe. Wir sind aber noch in Gesprächen“, so Vootz. Bis zum Saisonende bleibt er TuRa Brüggen jedoch erhalten und wird seine Aufgaben vollständig ausführen.
Die Nachfolge auf der Co-Trainer-Position ist bereits geregelt. Ab der kommenden Saison übernimmt Daniel Kawohl, ehemaliger Führungsspieler der Brüggener, diese Rolle. Kontinuität gibt es zudem auf der Position des Torwarttrainers. Klaus Bongartz hat ebenfalls für die neue Saison verlängert und bleibt TuRa Brüggen weiterhin erhalten.
