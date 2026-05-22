Trainer Mohammed Semmo sucht neue Herausforderung - mit Kontaktdaten Der 42-jährige Trainer Mohammed Semmo ist auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Zuletzt war er in für AL-ARZ Libanon in der Kreisliga A tätig. von Markus Becker · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Mohammed Semmo sucht einen neuen Verein. – Foto: Privat

Bei vielen Vereinen laufen die Planungen für die Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren. Gleichzeitig sondieren auch Trainer den Markt und suchen nach einer neuen Herausforderung. Dazu zählt auch Mohammed Semmo, der nach seiner letzten Station bei AL-ARZ Libanon wieder bereit für eine neue Aufgabe ist.

Semmo: "Als Trainer musst du dich immer weiterentwickeln" Der 42-Jährige stand zuletzt in der Saison 2023/24 beim Essener Klub an der Seitenlinie und war zuvor bereits bei der DJK Adler Oberhausen in der Kreisliga B tätig. Seitdem nutzte Semmo die Zeit, um sich als Trainer weiterzuentwickeln. "Ich habe meine Trainerlizenz gemacht und bilde mich ständig weiter. Als Trainer musst du dich auch immer weiterentwickeln“, erklärt Semmo. >>> Mohammed Semmo auf FuPa Der Coach legt großen Wert auf intensive Vorbereitung und klare Prinzipien. "Wenn ich eine Trainerstelle annehme, dann möchte ich auch Ziele erreichen. Ich arbeite hart an mir, um die Mannschaft bestmöglich auf jedes Wochenende vorzubereiten“, betont der 42-Jährige.

Dabei sucht Semmo einen Verein, der ihm Vertrauen entgegenbringt und ihm die Möglichkeit gibt, eigenständig zu arbeiten. Besonders wichtig ist ihm ein ambitioniertes Umfeld mit klaren Strukturen und einem gemeinsamen sportlichen Plan. "Ich möchte nach Leistung arbeiten und meine Ideen einbringen können“, sagt der Trainer. An Angeboten ab der Bezirksliga zeigt sich Semmo offen. "Ich habe richtig Bock auf eine neue Herausforderung und freue mich auf interessante Gespräche“, so Semmo.