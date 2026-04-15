Trainer Jörg Wittwer sucht neue Herausforderung - mit Kontaktdaten

Eine neue Herausforderung sucht Jörg Wittwer zur kommenden Spielzeit. Der 50-Jährige Inhaber der Trainer-B-Lizenz ist derzeit noch im Trainerteam der A-Junioren des TSV Meerbusch in der Niederrheinliga tätig. Seine nächste Aufgabe sollte entweder im Leistungsbereich bei den Junioren oder im ambitionierten Amateurbereich bei den Senioren sein.
Eine feste Spielphilosophie hat Wittwer nicht. "Ich mache das immer von den Spielern abhängig, die mir als Trainer zur Verfügung stehen", verrät er im Gespräch mit FuPa Niederrhein. "Einer Mannschaft ein System aufzudrücken, was nicht zu ihr passt, kann nicht funktionieren und führt nur zu Unwohlsein und Ungereimtheiten innerhalb des Teams", führt er weiter aus. Generell möchte er schnellen Offensivfußball sehen, "nicht dieses Tiki-Taka, aber schnelles Umschaltverhalten".
Als Spieler konnte er selbst im höherklassigen Fußball Erfahrungen sammeln. Mit Rot-Weiß Oberhausen spielte er in der Regionalliga West, mit der zweiten Mannschaft des MSV Duisburg mehrere Jahre in der Oberliga Nordrhein. Später trug er auch für die Traditionsmannschaft der Zebras das Trikot. Seine Trainerkarriere begann beim VfB Lohberg in der Bezirksliga, dann folgte der Wechsel in den Juniorenbereich zu den Sportfreunden Hamborn 07. Beim VfB Homberg stand er ebenfalls in der Niederrheinliga mit den B- und C-Junioren an der Seitenlinie, ehe er im Frühjahr 2025 als Coach des TSV Meerbusch II in der Bezirksliga übernahm. In der laufenden Saison gehört er zum Trainerteam der U19 des TSV, die in der A-Junioren-Niederrheinliga oben mitspielt.
Wittwer möchte etwas erreichen, Spieler und Mannschaft weiterentwickeln und ambitionierte Ziele verfolgen. "Ich will nicht von professionellen Strukturen sprechen, aber es sollte schon zu erkennen sein, dass sich der Verein entwickeln will und mit seiner Jugend- und Seniorenabteilung das bestmögliche herausholen möchte. Ich möchte nicht im klassischen Breitensport landen", formuliert er seine Anforderungen an einen neuen Verein.
Dafür ist er bereit, auch eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen. Rund um seinen Wohnort Duisburg kann er sich vorstellen, bis zu 80 Kilometer zu fahren. "In diesem Radius bin ich für alles offen", erklärt er abschließend. Wittwer ist für euren Verein interessant? Dann könnt ihr ihn direkt kontaktieren. Per Mail ist er unter info@joerg-wittwer.de, mobil unter der Nummer 0151-42013217 zu erreichen.
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