Trainer Jörg Wittwer sucht neue Herausforderung - mit Kontaktdaten

Jörg Wittwer sucht eine neue Herausforderung auf der Trainerbank. – Foto: Ludwig Sauels

Eine neue Herausforderung sucht Jörg Wittwer zur kommenden Spielzeit. Der 50-Jährige Inhaber der Trainer-B-Lizenz ist derzeit noch im Trainerteam der A-Junioren des TSV Meerbusch in der Niederrheinliga tätig. Seine nächste Aufgabe sollte entweder im Leistungsbereich bei den Junioren oder im ambitionierten Amateurbereich bei den Senioren sein.

Eine feste Spielphilosophie hat Wittwer nicht. "Ich mache das immer von den Spielern abhängig, die mir als Trainer zur Verfügung stehen", verrät er im Gespräch mit FuPa Niederrhein. "Einer Mannschaft ein System aufzudrücken, was nicht zu ihr passt, kann nicht funktionieren und führt nur zu Unwohlsein und Ungereimtheiten innerhalb des Teams", führt er weiter aus. Generell möchte er schnellen Offensivfußball sehen, "nicht dieses Tiki-Taka, aber schnelles Umschaltverhalten".

Als Spieler konnte er selbst im höherklassigen Fußball Erfahrungen sammeln. Mit Rot-Weiß Oberhausen spielte er in der Regionalliga West, mit der zweiten Mannschaft des MSV Duisburg mehrere Jahre in der Oberliga Nordrhein. Später trug er auch für die Traditionsmannschaft der Zebras das Trikot. Seine Trainerkarriere begann beim VfB Lohberg in der Bezirksliga, dann folgte der Wechsel in den Juniorenbereich zu den Sportfreunden Hamborn 07. Beim VfB Homberg stand er ebenfalls in der Niederrheinliga mit den B- und C-Junioren an der Seitenlinie, ehe er im Frühjahr 2025 als Coach des TSV Meerbusch II in der Bezirksliga übernahm. In der laufenden Saison gehört er zum Trainerteam der U19 des TSV, die in der A-Junioren-Niederrheinliga oben mitspielt.