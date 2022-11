Trainer Hans Sulz hört beim SVW auf - Markus Hege übernimmt

Der nächste Trainerwechsel im Bezirk Riß, Hans Sulz (70) hat das Traineramt beim SV Winterstettenstadt (Kreisliga A1 Riß) aus gesundheitlichen Gründen beendet. Sulz hatte den SVW in der Saison 20/21 übernommen und schloss die letzte Saison in der A1 auf dem fünften Platz ab, was auch die beste Platzierung in den letzten Jahren war.

In dieser Spielzeit läuft es bisher noch durchwachsen, mit 16 Punkten aus 11 Spielen (5 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen) steht Winterstettenstadt aktuell auf dem 8. Platz.