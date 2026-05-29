Trainer Edis Bicic verlässt den Rumelner TV und übt scharfe Kritik

Eine Pause plant der erfahrene Fußballlehrer trotz seines Abschieds nicht. Angebote habe es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. „Der eine oder andere Verein hat sich immer gemeldet. Ich habe aber dreieinhalb Jahre lang immer abgewunken.“ Nun wolle er sich erstmals wieder bewusst mit neuen Möglichkeiten beschäftigen und ist sofort bereit für eine neue Aufgabe.

Dabei soll der nächste Schritt allerdings genau überlegt sein. „Ich möchte mir diesmal etwas Passenderes aussuchen – und nicht wieder irgendwo als Retter eines kleinen Vereins anfangen.“ Wer Bicic ab Juli beerben wird, ist aktuell noch offen. Teammanager Sebastian Hejniak sagte am Mittwochnachmittag: „Das kam für uns überraschend. Wir haben die Suche nach einem Nachfolger bereits gestartet.“

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: