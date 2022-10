Trainer Collet schließt Rücktritt beim VfB Bodenheim nicht aus Übungsleiter des Landesligisten hadert noch immer mit der Niederlage beim Schlusslicht

Mainz. Nach der 2:4-Niederlage beim Tabellenletzten SV Rülzheim herrscht beim Landesligisten VfB Bodenheim Krisenstimmung. Trainer Jürgen Collet denkt angesichts der Talfahrt sogar über seinen Rücktritt nach. „Wenn ich ein Hemmschuh bin, klebe ich nicht an meinem Posten. So ein lebloser Auftritt wie in Rülzheim, das kann nicht sein", sagte der Trainer, nachdem er eine (unruhige) Nacht über die Partie geschlafen hatte.