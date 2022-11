Traditions-Hallenturnier lebt wieder auf Drei Tage lang Budenzauber in der Niederlausitzhalle.

Wenn am 13. Januar 2023 der erste Anpfiff durch die Niederlausitzhalle tönt, haben wieder hunderte ehrenamtliche Helfer ihre ersten Tage des Jahres damit verbracht, die traditionsreiche Sporthalle in einen Fußballtempel mit Kunstrasen und Bande zu verwandeln.

Nach zweimaliger Zwangspause bildet das Wochenende vom 13. bis 15. Januar 2023 das erste Highlight in Senftenberg im Jahr 2023. Das große Traditionsturnier geht in die 21. Runde und wie gewohnt, dürfen sich die Zuschauer am Samstag, 14. Januar beim WAL-Betrieb Hallenturnier auf großartige Mannschaften freuen. Mit dabei sind:

Schalke 04

CZ-Auswahl

Dynamo Dresden

Wismut Aue

Energie Cottbus

1. FC Magdeburg

DDR Traditions-Nationalmannschaft

Briesker Knappen

Bereits am Freitagabend lädt die Herrenmannschaft des FSV Glückauf ab 18 Uhr zum Wasserverband Lausitz Masters ein und am Sonntag dürfen sich die Bambini-Kicker der Region über den Pokal der Sparkasse Niederlausitz freuen.