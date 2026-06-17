 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Toyosawa und ein junger Keeper: Biebrich 02 komplettiert Kader

Naoki Toyosawa nach SVW-Abstieg künftig ein 02er +++ Neuer Torwart-Trainer gefunden

von Lauris Ommert · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Verlässt den SVW nach drei Jahren und wechselt nach Biebrich: Naoki Toyosawa (im Bild).
Verlässt den SVW nach drei Jahren und wechselt nach Biebrich: Naoki Toyosawa (im Bild). – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
FV Biebrich
David Schug
David Schug
Fabian Leon Vollmer
Fabian Leon Vollmer
Mehmet Özcelik
Naoki Toyosawa
Naoki Toyosawa

Wiesbaden. Der FV Biebrich 02 hat seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Nachdem die 02er rund um Sportlicher Leiter David Schug mit Lukas Dumiec, Abdoulaye Junior Touré und Santiago Babovic drei Neue verkündet hatten, folgen nun zwei weitere.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der 19-jährige Keeper Mehmet Özcelik kommt aus der U19 des SV Darmstadt 98 und soll sich künftig mit Mika Neumann einen Zweikampf liefern. Fabian Vollmer hat die 02er derweil in Richtung FV Delkenheim verlassen. Naoki Toyosawa kommt vom SV Wiesbaden und ist auf der linken Seite als Innenverteidiger oder als Schienenspieler einsetzbar. Insgesamt drei Jahre spielte der 25-jährige Japaner für den Sportverein. Nach dem Kurzintermezzo im Sommer bei RW Hadamar kehrte Toyosawa zurück, nach dem Abstieg war er für den SVW nicht mehr zu halten. "Naoki ist ein guter Spieler, den wir in den letzten Jahren schon auf dem Schirm hatten", erzählt Schug, der mit Rainer Presber zudem einen neuen Torwart-Trainer präsentiert.