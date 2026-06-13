Drei Neuzugänge: Biebrich 02 greift Top 3 an Nach Rang fünf will der ewige Verbandsligist in der neuen Spielzeit wieder vorne mitmischen +++ Dabei sollen auch drei Neuzugänge helfen. von Lauris Ommert · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der FV Biebrich 02 rüstet sich für die kommende Saison. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Wiesbaden. Vor 58 Jahren, in der Saison 1967/68, stieg der FV Biebrich 02 aus der Hessenliga, damals noch 1. Amateurliga, ab. Seitdem folgten mit Unterbrechungen 46 Spielzeiten in der Verbandsliga. Die Sehnsucht nach Hessens höchster Spielklasse ist groß – spätestens seit dem bitteren Relegations-Aus gegen den SC Dortelweil vor gut einem Jahr. In der abgelaufenen Saison belegte die Elf von Trainer Nazir Saridogan Platz fünf, was im Umfeld der 02er kaum jemanden zufriedenstellen dürfte. Nun verkündete die sportliche Leitung um David Schug drei externe Neuzugänge, dazu vier weitere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Biebrich 02 schwächelte gegen die Teams von unten „Wir haben die Saison durch die Spiele gegen die Teams von unten verzockt“, findet Schug. „Wir haben 14 Punkte gegen die schwächsten Acht hergeschenkt. Wenn wir zehn Zähler mehr auf dem Konto haben, sind wir Zweiter.“ Von neun Heimspielen in der Rückrunde gingen gleich vier verloren, darunter zwei 3:6-Niederlagen gegen Zeilsheim und Breidenbach. Trotz der personellen Veränderungen bleibt das Grundgerüst des Kaders zusammen. Die Abgänge von Saefudin Oukouiss (Kickers Offenbach II) und Kapitän Derrick Amoako (Türkischer SV) waren bereits bekannt. Hinzu kommen Gero Herranz (hört auf), Kengo Tabira (FC Kalbach), Yusuf Ürel (Ziel unbekannt) und Elia Mottura (FC Bierstadt). Julian Klee zieht es zum FV Delkenheim.

Junior Touré, Dumiec und Babovic kommen Mit Lukas Dumiec (TSV Schott Mainz U19) kommt ein schneller und trickreicher Spieler für die linke Schiene, der die großen Fußstapfen von Amoako füllen soll. Santiago Babovic war bei Hessenligist TuBa Pohlheim zuletzt mit seiner Einsatzzeit unzufrieden und ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Abdoulaye Junior Toure – zuvor für die TSG Wörsdorf, RW Hadamar, den SV Niedernhausen und Dersim Rüsselsheim aktiv – „hat ein gutes Gespräch mit Nazir gehabt. Er will es nochmal wissen und hat Bock, Gas zu geben“, sagt Schug. Theodor von Nathusius, Marcel Sadat, Oskar Lenk und Keeper Ahmad Bashayar werden derweil aus der Hessenliga-A-Jugend hochgezogen. „Wir hoffen natürlich, dass unsere Neuzugänge funktionieren und wir ein glückliches Händchen hatten“, sagt Schug, der zudem weitere Verstärkungen ankündigt. Iosifidis, Koch und Emmel entschieden sich für 02 Hauseigene Talente in die erste Mannschaft zu integrieren, gehört seit Jahren zur Biebricher Philosophie. Zeitgleich lastete auf Schultern erfahrener Kräfte wie David Meurer, Marco Waldraff und Maurice Pinger viel Verantwortung. Als Hoffnungsträger aus den eigenen Reihen gelten insbesondere Nikos Iosifidis, der mit 32 Torbeteiligungen herausstach, sowie Tim Emmel und Pascal Koch. Alle drei waren laut Schug begehrt, bekannten sich aber zu den 02ern. Nun sollen sie zunehmend Führungsverantwortung übernehmen.