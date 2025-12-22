Tournoi de Noël: das Studententurnier auf FuPa!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Alle Jahre wieder ist das „Tournoi de Noël“ in verschiedenen Sportarten ein wahrer Höhepunkt für zahlreiche luxemburgische Studentenvereinigungen – so auch 2025. Und das geht im Fußball in diesem Jahr auch wieder mit und über FuPa!
Zwanzig Mannschaften treten am Dienstagvormittag ab 9:30 Uhr in fünf verschiedenen Ausscheidungsgruppen an, die allesamt in den Sporthallen der Lyzeen des Campus „Geesseknäppchen“ in Hollerich ausgetragen werden.
👉 Hier könnt ihr die Liveticker des „Tournoi de Noël“ reservieren!
Das Beste: jeder Fan, Zuschauer, pausierende aktiver Spieler o.ä. kann über FuPa von den Partien tickern, pro abgeschlossenem Liveticker erhält man 3 Prämienpunkte auf sein FuPa-Konto!
Info: FuPa Luxemburg wird die Finalrunden im System anlegen, sobald die Ausscheidungen beendet und die folgenden Einteilungen des Turniers veröffentlicht sind!