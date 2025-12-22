Tournoi de Noël: das Studententurnier auf FuPa!

Alle Jahre wieder ist das „Tournoi de Noël“ in verschiedenen Sportarten ein wahrer Höhepunkt für zahlreiche luxemburgische Studentenvereinigungen – so auch 2025. Und das geht im Fußball in diesem Jahr auch wieder mit und über FuPa!

Zwanzig Mannschaften treten am Dienstagvormittag ab 9:30 Uhr in fünf verschiedenen Ausscheidungsgruppen an, die allesamt in den Sporthallen der Lyzeen des Campus „Geesseknäppchen“ in Hollerich ausgetragen werden.