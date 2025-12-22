 2025-12-17T10:26:01.779Z

Turnier
Das Tournoi de Noël ist für viele sportbegeisterte luxemburgische Studenten ein vorweihnachtliches Highlight
Das Tournoi de Noël ist für viele sportbegeisterte luxemburgische Studenten ein vorweihnachtliches Highlight – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Tournoi de Noël: das Studententurnier auf FuPa!

Am Dienstag sind Fußballer zahlreicher Studentenvereinigungen im Einsatz

Alle Jahre wieder ist das „Tournoi de Noël“ in verschiedenen Sportarten ein wahrer Höhepunkt für zahlreiche luxemburgische Studentenvereinigungen – so auch 2025. Und das geht im Fußball in diesem Jahr auch wieder mit und über FuPa!

Zwanzig Mannschaften treten am Dienstagvormittag ab 9:30 Uhr in fünf verschiedenen Ausscheidungsgruppen an, die allesamt in den Sporthallen der Lyzeen des Campus „Geesseknäppchen“ in Hollerich ausgetragen werden.

👉 Hier könnt ihr die Liveticker des „Tournoi de Noël“ reservieren!

Das Beste: jeder Fan, Zuschauer, pausierende aktiver Spieler o.ä. kann über FuPa von den Partien tickern, pro abgeschlossenem Liveticker erhält man 3 Prämienpunkte auf sein FuPa-Konto!

Info: FuPa Luxemburg wird die Finalrunden im System anlegen, sobald die Ausscheidungen beendet und die folgenden Einteilungen des Turniers veröffentlicht sind!

