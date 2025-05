Totopokal-Finale: Haching verspielt DFB-Pokalteilnahme gegen Illertissen

Der 3.Liga-Absteiger SpVgg Unterhaching unterliegt dem Außenseiter aus Illertissen und verpasst die Teilnahme am DFB-Pokal. Der Live-Ticker.

Unterhaching/Illertissen – Die SpVgg Unterhaching will am heutigen Samstag nach dem Abstieg aus der 3. Liga zumindest für einen kleinen, versöhnlichen Saisonabschluss sorgen. Die Mannschaft von Vitali Matvienko und Sven Bender tritt im Finale des Bayerischen Verbandspokal bei Regionalligist FV Illertissen an.