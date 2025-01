Torwart-Talent bleibt der DJK Gebenbach erhalten

Völlger, der sich in den letzten zwölf Monaten „eindrucksvoll weiterentwickelt“ habe, etablierte sich als Stammtorwart und ist mittlerweile eine feste Größe im Team von Cheftrainer Markus Kirpy. In der laufenden Spielzeit absolvierte er 18 der bisher 22 Saisonspiele. Sein Debüt im Gebenbacher Bayernliga-Tor feierte er am Ende der Vorsaison. Im Sommer 2023 war das Torhütertalent vom SV Raigering (U19) an den Urspringer Weg gewechselt. „Sein engagiertes Training und seine konstant starken Leistungen auf dem Platz machten ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft“, heißt es von Seiten des Vereins.



„Lukas hat in der vergangenen Saison eine enorme Entwicklung durchgemacht und sich seinen Platz als Stammtorwart mehr als verdient. Wir sind uns sicher, dass er noch viel Potenzial hat und sich weiter verbessern wird“, lässt sich der sportliche Leiter Erdal Izmire zitieren. „Umso stolzer sind wir, dass wir für die kommenden Jahre weiterhin mit ihm planen können“, schiebt der Funktionär erfreut hinterher.



Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Drazen Misic die DJK Gebenbach kurzfristig verlässt und sich dem Landesligisten SC 04 Schwabach anschließt. Außerdem gab der Tabellen-13. der Bayernliga Nord zuletzt bekannt, dass Eigengewächs Leo Rjumin und Jonas Obendorfer (TuS Schnaittenbach) ab jetzt bzw. ab Sommer Teil des Bayernligateams sind. Die Restsaison und damit die „Mission Klassenerhalt“ beginnt für die Kipry-Elf am 1. März mit einem Heimspiel gegen den TSV Neudrossenfeld.