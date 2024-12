Torreiches Topspiel

Die Bunesen begannen stark und bauten vor allem durch ihr hohes Tempo und ihren absoluten Willen das Spiel zu gewinnen, von Anfang an Druck auf und erarbeiteten sich schnell erste Chancen. So kam Kroll nach nur 5 gespielten Minuten zum ersten Mal frei zum Torschuss, wobei ihm der Ball allerdings über den Schlappen rutschte und somit das Tor relativ deutlich verfehlte. Aber nur drei Minuten später klingelte es zum ersten Mal im Gästegehäuse. Nach einer flachen Lührs-Eingabe versuchte zunächst Gros per Hackenschuss, welcher noch abgeblockt werden konnte, die Führung zu erzielen, was anschließend Volkhardt beim schnell reagierenden Nachsetzen gelang. Die Bunesen machten aber nicht den Fehler sich jetzt auf das Tor auszuruhen und diesen Vorsprung zu verwalten, sondern gaben weiter Gas nach vorn und drängten auf das nächste Tor. So kam Sieb nach herrlichen Dribbling von Zorn aus ca. 20m frei zum Schuss und jener fand nach 11 Minuten wiederum den Weg ins Piesteritzer-Tor, wobei der Keeper nicht unbedingt chancenlos wirkte. Nach und nach kamen nun auch langsam die Gäste ins Spiel und wurden vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Zudem hatte der Torwart des Tabellenführers, Kullmann, nicht den besten Tag erwischt und unterlief mehrere Flanken im Spiel. Die nächste große Möglichkeit für die Bunesen hatte dann Gros nach 25 Minuten, wo er durch einen Sieb-Pass in die Spitze mustergültig frei gespielt, aber im letzten Moment noch fair abgeblockt wurde. Aber schon die nächste Chance fand wieder den Weg ins Tor. In der 31. Minute kam Kroll nach einem abgefälschten Schuss von Gros freistehend vorm Tor an den Ball und brauchte den Ball nur noch über die Linie schieben. So stand es nach nur einer halben Stunde 3:0 im Spitzenspiel für den Gastgeber. Der Grundstein für die überragende Leistung wurde aber vor allem in der sehr gut stehenden Abwehr um die Spieler Rath, Rittermann und Schwarz, welcher wohl sein bestes Saisonspiel absolvierte, gelegt. So hatte man sogar wiederum durch Gros alleinstehend nach schöner Vorarbeit von Zorn noch die Chance zum 4:0, wo allerdings der Stürmer ein wenig zu überhastet abschloss und somit der Gäste-Keeper den Ball noch abwehren konnte. Vollkommen überraschend kamen die Gäste nach einem katastrophalen Schnitzer von Kullmann in der 45. Minute noch zum Anschlusstreffer. Hier verlor der Torwart nach einem Freistoß mit viel Schnitt zum Tor das entscheidende Luftduell gegen den Torschützen im eigenen 5-m-Raum. So ging man nach einer überragenden Halbzeit mit nur 3:1 in die Pause.

Nach dem Pausentee wollte man genau so wie in den ersten Minuten der Partie druckvoll mit viel Einsatz das Spiel fortsetzen und auf die Entscheidung drängen. Das erste richtige Zeichen in diese Richtung vollendeten die Bunesen auch gleich mit dem 4:1. Nach einem schnell vorgetragenen Konter, welcher von Schwarz eingeleitet wurde und über die Station Sieb, welcher mit einem gezielten Pass in die Spitze Kroll auf die Reise schickte, erfolgreich aufgrund seiner Schnelligkeitsvorteile abgeschlossen wurde, waren die Fronten eigentlich im Spiel geklärt (49.). Weitere Chancen durch Kroll (54.), Gros (60.) und Zorn (60.) wurden ein wenig leichtsinnig vergeben. Hierbei muss man erwähnen, dass jene Angriffe vor allem hervorragend zumeist über dir rechte Seite in Person von Lührs eingeleitet wurden. Allerdings muss man den Gästen ein großes Kompliment machen, denn sie gaben nie auf und erarbeiten sich auch nach und nach mehr Möglichkeiten. So konnten sie den Stellungsfehler von Rath in der 58. Minute durch einen Sonntagsschuss aus gut und gern 25m nutzen, wobei allerdings Kullmann wieder keine gute Figur machte. Somit kam wieder Spannung auf. Buna spielte aber weiter zielstrebig nach vorn und wollte den Sack zumachen. Dies wäre ihnen auch beinahe in der 66. Minute gelungen, doch Sieb sein Fernschuss fand nur den Weg an die Querlatte. Für die Vorentscheidung in dem Topspiel war dann der Mittelfeldmotor des Tabellenführers, Yves Pfeiffer, verantwortlich. Nach einem 40m Dribbling, wobei er fünf/sechs Gegenspieler vernaschte, schloss er sein überragendes Solo mit einem konzentrierten Flachschuss erfolgreich zu seinem 1. Saisontor ab (74.). Aber wie so typisch für die Saison des Aufsteigers fiel postwendend das 5:3 nach dem einzigen Stellungsfehler von dem sonst sehr stark spielenden Schwarz, wo nach Kullmann wiederum durch einen eigentlich harmlosen Heber überrascht wurde (76.). In der letzten Viertelstunde spielten nun mehr und mehr die Gäste. Sie wollten mit letztem Einsatz ihre katastrophale erste Halbzeit wettmachen. Vor allem nach den gefährlich getretenen Freistößen des Spielers Witt brannte es im Buna-Strafraum öfters Lichterloh, wobei man allerdings mit ein wenig Glück das 5:3 über die Zeit retten konnte. Die letzte sehenswerte Bunesen-Möglichkeit hatte dann Buschbeck in der Nachspielzeit auf dem Schlappen, doch er verfehlte das Tor um Zentimeter.

Mit dieser hervorragenden Leistung, wohl die beste in dieser Spielzeit, konnte man die Tabellenführung sichern und dem Trainer Wolfgang Huth ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen. Nun führt man die Verbandsliga Sachsen-Anhalt mit 48 Punkten vor dem VfL Halle 96 (45), Germania Halberstadt (45), Grün/Weiß Piesteritz (44) und Grün/Weiß Wolfen (40) an und reist in 14 Tagen zum Derby in das Stadion am Zoo mit der selben Ausgangssituation wie vor diesem Topspiel.