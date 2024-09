Torreiches Spiel an der Ziegelhütte

Die Partie startete ausgeglichen, beide Seiten zeigten direkt erste Offensivbemühungen. Fabian Kiefer war es schließlich vorbehalten, das erste Tor zu erzielen, als er den Torhüter mit einem Schuss ins kurze Eck überraschte. Direkt im Gegenzug kam Bad Wurzach allerdings zum Ausgleich. Bei diesem verletzte sich Torhüter Stefan Metzler leider an der Schulter, weswegen es für ihn nicht weiterging. Da zunächst kein Ersatz bereitstand, stellte sich Jonas Pfeifer als Interims-TW in die Kiste. In seiner „Amtszeit“ gelang den in Unterzahl spielenden Gastgebern durch Kiefer die erneute Führung. Allerdings kam Bad Wurzach vor der Halbzeit erneut zum Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits Steffen Wöllhaf auf dem Feld, der kurzfristig aktiviert worden war, nachdem er bereits das Tor der Zweiten gehütet hatte.

Im Regen von Wolpertswende trat der SVW gegen die TSG zum Duell an. Schmidt und Alvari rückten beim SVW für Litz und Hensler in die Startelf.

Nach dem Seitenwechsel blieben Tore erstmal Mangelware, bis Kiefer 20 Minuten vor Spielende seinen Hattrick schnürte. Mit einem direkt verwandelten Freistoß brachte er den SVW erneut in Führung. Danach verlor der SVW aber zu viele Zweikämpfe und brachte sich mehrmals selbst in Bedrängnis, sodass Bad Wurzach erst ausgleichen, dann in Führung gehen und zuletzt diese Führung noch ausbauen konnte. Selbst kam man nicht mehr wirklich in den Sechzehner der Gäste, wodurch am Ende ein 3:5 auf der Anzeigetafel stand.