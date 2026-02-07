 2026-02-06T13:16:52.650Z

Torreicher Test-Samstag: Sechs Tore in Buchbach, acht in Ansbach

Testspiele auf Verbandsebene - Samstag: Erlbach und Buchbach trennen sich nach sechs Toren ohne Sieger und Verlierer +++ Gebenbach geht in Ansbach unter +++

Ja, klar - es sind nur Testspiele im Rahmen einer intensiven Vorbereitung. Die Ergebnisse sind zweitrangig, haben aber doch eine gewisse Wirkung. Und, obwohl nur ein Freundschaftsspiel, eine derbe Klatsche kassieren will niemand. Gebenbach muss nach dem 1:7 gegen Ansbach eine krasse Abfuhrt verkraften. Auch das 3:3 zwischen Erlbach und Buchbach ist erwähnenswert - doch längst nicht alles am Testspiel-Samstag...

Andreas Bichlmeier (Sportlicher Leiter, Buchbach): "Alles in allem verdient. In der ersten Halbzeit haben wir uns durch einen individuellen Fehler wieder einmal selber geschwächt. Hinzu gekommen ist eine Gelb-Rote Karte, die mehr als umstritten war - oder: sehr, sehr hart. Nach der Pause haben wir uns noch einmal gestrafft und verdientermaßen aufgeholt. Erlbach - ein sehr guter Gegner. Ich denke, beide Mannschaften sind mit dem Test zufrieden."

Christoph Hasselmeier (Sportlicher Leiter, Ansbach): "Ein super Spiel von uns! Wir hatten viel Ball- und Spielkontrolle. Gegen aggressiv pressende Gebenbacher haben wir super Lösungen gefunden. Die erste Stunden waren wir definitiv die bessere Mannschaft. Trotz sehr intensiver Tage haben die Jungs sehr frisch gewirkt. Wir sind sehr zufrieden!"

Marc Reitmaier (Trainer, Würzburg): "In den ersten zehn Minuten haben wir uns etwas schwer getan ins Spiel zu finden, was vielleicht auch dem geschuldet ist, dass wir aufgrund der Witterung am vergangenen Wochenende keine Partie ausgetragen haben. Dann allerdings haben wir das Kommando übernommen und uns einige Torchancen erarbeitet. Nach dem Führungstreffer müssten wir bis zur Halbzeit eigentlich nachlegen, was wir jedoch nicht getan haben. Nach der Pause sind wir gut aus den Startlöchern gekommen. Zum Schluss ist der Gegner noch einmal aufgekommen. Da hätten wir schnellere Lösungen finden müssen. Insgesamt ein aufschlussreicher Test!"

