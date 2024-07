Torreicher Pokalfight an der Leitenstraße

Im ersten Pflichtspiel der Saison musste der SV Gelting gegen den A-Klassisten Waakirchen/Schaftlach ran. Gleich zum Anfang war aber klar das die unterschiedlichen Ligen hier keine Rolle spielen würden. Der SVG spielte in der ersten halben Stunde unglaublich druckvoll und ließ den Gegner kaum vernünftig hinten rausspielen. Durch diesen Druck kam man auch zu guten Chancen. So konnte Luis Huber bereits in der fünften Minute einen Ball über die Linie stochern. Das war allerdings nur der Startschuss für die nächste Viertelstunde. Nur kurz darauf konnte sich Huber, nach Pass von Wolfi Wenus, an der Abwehr vorbeidribbeln und sein zweites Tor erzielen. Damit war der Torhunger aber noch nicht gestillt. Wieder nur 10 Minuten später folgte dann das schönste Tor zur Vollendung des Hattricks. Nach kurzem Sprint gab es einen satten Schuss vom 16er Eck genau ins Kreuzeck. Mit dieser Führung im Rücken hätte Gelting sogar noch mehr Tore erzielen können, ließ diese Chancen aber liegen und musste dann nach einer halben Stunde das Tempo rausnehmen. So kam dann auch der Gast zu seinen Möglichkeiten und konnte noch vor der Halbzeit zwei davon verwerten.

Der zweite Abschnitt gestaltete sich dann deutlich ausgeglichener. Beide Seiten kamen immer mal wieder zu Chancen, blieben aber dann doch oft zu ungefährlich. Erst Mitte der Halbzeit konnte Wolfgang Wenus einen Pass von Luis Huber zur zwei Tore Führung verwerten. Leider hielt diese nicht so besonders lang. Nachdem ein Ball dem Geltinger Torwart unglücklich aus den Händen gerutscht war und auch noch genau vor dem gegnerischen Stürmer landete war der alte Stand wieder hergestellt. Trotzdem ließ der SVG nichts mehr anbrennen und brachte den knappen aber hochverdienten Sieg nach Hause. In der nächsten Runde kommt jetzt der Bezirksligist vom BCF Wolfratshausen nach Gelting. Wer weiß...vielleicht ist ja eine Sensation möglich.