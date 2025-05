Torloses Remis in Lonsee

Im Spiel gegen den SV Lonsee, die zuletzt einen guten Lauf hatten, tut sich der TSV zu Beginn schwer und die ersten gefährlichen Aktionen hat der Gastgeber. Doch mit zunehmender Spieldauer bekommt Bernstadt das Spiel besser in Griff und hat auch selbst gute Chancen: Weißenborn wird im letzten Moment gestört und Höhe köpft aus kurzer Distanz knapp daneben. Ein guter Start gelingt in die zweite Halbzeit. Direkt hat Wiederanpfiff hat Noller zwei gute Chancen auf die Führung. Ansonsten gelingt leider nicht viel. Spielerisch findet der TSV kaum Mittel und spielt wie Lonsee auch viele lange Bälle. Gefährlicher ist dann in der letzten halben Stunde eindeutig Lonsee, die mehrmals zu hoch zielen oder am starken Späth im Bernstadter Tor scheitern. Am Ende steht ein torloses Remis.