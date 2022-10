Torloses Remis im Verfolgerduell Kreisliga NL: Die SpG Schmogrow/Guhrow und der BSV Chemie Tschernitz trennen sich mit einem 0:0-Unentschieden.

Viel Kampf, aber keine Tore: In der Kreisliga Niederlausitz endet das Spitzenspiel zwischen der SpG Schmogrow/Guhrow und dem BSV Chemie Tschernitz ohne Treffer.

Dabei war vor allem Robin Domhardt auf Seiten der Hausherren gleich mehrfach dem Netzeinschlag sehr nahe. Jedoch scheiterte der 33-Jährige einmal an der Unterkante der Latte (72.) und einmal an der eigenen Präzision, als ein Lupfer das Chemie-Gehäuse nur um wenige Zentimeter verfehlte (83.). Die Gäste hatten dagegen vor allem in Durchgang eins mehr vom Spiel, ohne sich jedoch hochkarätige Torchancen zu erarbeiten. Infolgedessen dürften die Chemiker mit dem Unentschieden zufrieden sein, wohingegen man bei der Spielgemeinschaft etwas mit der Chancenverwertung hadern wird.