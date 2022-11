Freut sich, endlich verletzungsfrei zu sein: Luca Bierbrauer – Foto: FuPa/Verein

Torjäger und Taktgeber in einem Kreisliga A: Warum Luca Bierbrauer vom SV Sirzenich in dieser Saison so richtig durchstartet und welches große Ziel er verfolgt.

Er ist der jüngere Bruder des Bitburger Torjägers Joshua und Sohn des Sportlichen Leiters Armin Bierbrauer: Der 25-jährige Luca Bierbrauer startet in dieser Saison beim SV Sirzenich so richtig durch und spielt endlich auch wieder ohne gesundheitliche Beschwerden. Der Mittelfeldspieler des aktuellen A-Liga-Fünften hat seine Verletzungsmisere mit gebrochener Kniescheibe und Muskelbündelriss hinter sich gelassen und ist mit derzeit sieben Treffern und ebenso vielen Assists zum unverzichtbaren Spieler gereift. „Ich bin ganz zufrieden, dass es bei mir wieder besser läuft als in den vergangenen drei Jahren und ich verletzungsfrei durchspielen kann“, sagt der in Schweich lebende Filigran­techniker.