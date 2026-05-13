Torjäger Florian Ortstadt wechselt in die Kreisliga Florian Ortstadt wechselt im Sommer von Viktoria Goch aus der Landesliga Niederrhein zur SpVgg Rheurdt-Schaephuysen in die Kreisliga A Moers und soll dort Teil eines ambitionierten Projekts werden. von André Nückel · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Florian Ortstadt (r.) wechselt erstmals in die Kreisliga. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Ein Stürmer mit reichlich Erfahrung und einer beeindruckenden Torbilanz wechselt im Sommer in die Kreisliga A Moers: Florian Ortstadt schließt sich zur kommenden Saison der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen an. Der 37-Jährige läuft aktuell noch für Viktoria Goch in der Landesliga Niederrhein auf, wird den Verein nach einem Jahr aber wieder verlassen. In der laufenden Spielzeit kommt Ortstadt bislang auf 22 Einsätze und sieben Tore.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Dass ein Spieler mit dieser Vita den Weg in die Kreisliga A nimmt, hat auf FuPa bereits für Verwunderung gesorgt. Auf Nachfrage bestätigt SpVgg-Trainer Andreas Weinand jedoch, dass der Wechsel zu 100 Prozent über die Bühne gehen werde. Für Rheurdt-Schaephuysen ist es ein Transfer mit Signalwirkung, denn Ortstadt bringt nicht nur Qualität, sondern auch eine besondere Geschichte mit. Über Jahre war der Angreifer eine prägende Figur beim TuS Fichte Lintfort und später beim Nachfolgeverein 1. FC Lintfort. Seine FuPa-Bilanz ist außergewöhnlich: 305 Spiele, 183 Tore, 33 Vorlagen und 50 Nominierungen in der Elf der Woche stehen dort für ihn zu Buche. Ortstadt steht damit für Erfahrung, Abschlussstärke und eine Spielweise, die ihn im Kreis seit Jahren bekannt gemacht hat.

Weinand: „Zocker der alten Schule“ In Rheurdt-Schaephuysen freut man sich entsprechend über die Zusage. „Die SpVgg ist froh und stolz, einen fußballverrückten Zocker der alten Schule bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärt Trainer Weinand. Dass es nun tatsächlich zur Zusammenarbeit kommt, hat auch eine persönliche Vorgeschichte. „Ich selbst habe schon viele Jahre versucht, Orti zu meinen Teams zu holen, unter anderem nach Tönisberg. Was die wenigsten wissen: Seine Frau hat früher auch bei uns gespielt - Florian und ich kennen uns schon ewig“, verrät der Coach. Der Wechsel - erstmals in die Kreisliga - sei daher nicht nur sportlich zu verstehen. Ortstadt habe sich bewusst für das Umfeld und den Klub entschieden. „Er hat sich bewusst für dieses Projekt mit vielen langjährigen Freunden entschieden und somit viele lukrative Angebote ausgeschlagen“, schildert Weinand.