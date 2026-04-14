Torjäger Felix Frason kehrt in die Kreisliga A zurück

Zuhause ist am schönsten - und der FC/SF Delhoven ist für Felix Frason seine sportliche Heimat. Nach zwei Jahren beim SV Uedesheim kehrt der 33-Jährige aus der Bezirksliga zurück in die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss und schließt sich seiner alten Liebe an.
Generell könnte die Laune in Delhoven dieser Tage kaum besser sein, denn beim 2:0-Erfolg beim TuS Grevenbroich gelang dem Tabellenachten der Kreisliga A endlich der erste Auswärtssieg der Saison. Daheim gehört der FC zu den besseren Klubs der Liga, mit einer entsprechenden Leistung in der Fremde wäre womöglich auch der Aufstieg in dieser Saison ein Thema geworden, denn gleich drei Mannschaften steigen in die Bezirksliga auf.
Dort kickt Frason überaus erfolgreich, hat in beiden Bezirksliga-Spielzeiten für Uedesheim jeweils 16-mal getroffen - und die laufende Saison ist natürlich noch nicht vorbei. In Delhoven wird der Knipser dann auch noch eine weitere Bestmarke knacken, schließlich fehlen ihm nur noch neun Treffer zum gigantischen von 300 Senioren-Ligatoren für Delhoven. Seine personifizierte Torgefahr wird der gesamten Mannschaft einen ordentlichen Schub geben - er wurde auch schon offiziell vorgestellt:
Delhoven teilt mit: "Rekordtorschütze kehrt heim! Unsere Nummer 9 ist zurück: Nach zwei Jahren in der Bezirksliga kehrt Felix Frason in seine Heimat Delve zurück.In 13 Saisons erzielte er für Delve unglaubliche 291 Tore – und auch aktuell steht er bereits wieder bei 16 Bezirksliga-Treffern und gehört damit einmal mehr zu den Top 4- Torjägern in der Bezirksliga. Mit FF bekommen wir einen klassischen Mittelstürmer mit eingebauter Torgarantie."
In der Bezirksliga fehlen dem Routinier übrigens nur vier Tore auf Platz eins. Dass er sich mit einer Torjägerkanone vom SV Uedesheim verabschiedet, wäre alles andere als überraschend, schließlich steht der Name Frason seit vielen Jahren für Beständigkeit und Torgefahr.
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