Torjäger Felix Frason kehrt in die Kreisliga A zurück

Torgarantie Felix Frason. – Foto: Christian Haas

Zuhause ist am schönsten - und der FC/SF Delhoven ist für Felix Frason seine sportliche Heimat. Nach zwei Jahren beim SV Uedesheim kehrt der 33-Jährige aus der Bezirksliga zurück in die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss und schließt sich seiner alten Liebe an.

Frason winkt gigantische Marke

Generell könnte die Laune in Delhoven dieser Tage kaum besser sein, denn beim 2:0-Erfolg beim TuS Grevenbroich gelang dem Tabellenachten der Kreisliga A endlich der erste Auswärtssieg der Saison. Daheim gehört der FC zu den besseren Klubs der Liga, mit einer entsprechenden Leistung in der Fremde wäre womöglich auch der Aufstieg in dieser Saison ein Thema geworden, denn gleich drei Mannschaften steigen in die Bezirksliga auf.

Dort kickt Frason überaus erfolgreich, hat in beiden Bezirksliga-Spielzeiten für Uedesheim jeweils 16-mal getroffen - und die laufende Saison ist natürlich noch nicht vorbei. In Delhoven wird der Knipser dann auch noch eine weitere Bestmarke knacken, schließlich fehlen ihm nur noch neun Treffer zum gigantischen von 300 Senioren-Ligatoren für Delhoven. Seine personifizierte Torgefahr wird der gesamten Mannschaft einen ordentlichen Schub geben - er wurde auch schon offiziell vorgestellt: