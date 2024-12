Torhüter Mike Dreier verlängert Vertrag beim TSV Steinbach

Haiger. In der Winterpause der Fußball-Regionalliga Südwest kann der TSV Steinbach Haiger auch die Vertragsverlängerung mit Schlussmann Mike Dreier verkünden. „Mike hat sich im September sehr schnell in unsere Mannschaft integriert und hat in seinen ersten Einsätzen einen positiven Eindruck hinterlassen. Sein Talent wird sich weiter entfalten, mit seiner Zielstrebigkeit und dem nötigen Selbstvertrauen ausgestattet wird Mike alles dafür tun, sich stetig weiter zu entwickeln. Wir schätzen Mike als sehr ambitionierten und fokussierten jungen Spieler“, sagt Giuseppe Lepore, Geschäftsführer Sport des TSV in einer Clubmitteilung vom Montag.