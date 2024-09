Torfestival in Öpfingen

Im zweiten Auswärtsspiel der Saison in Öpfingen starteten wir gut in die Partie. Bereits nach neun Minuten durfte der Anhang aus Jungingen jubeln: Pablo Fronius spielte einen präzisen Pass auf Henrik Hülsmann, der den Ball eiskalt ins kurze Eck verwandelte. Leider hielt die Führung nur fünf Minuten an. Ein langer Ball konnte von unserem Keeper nicht weit genug geklärt werden, und der Gegenspieler nutzte die Gelegenheit mit einem Lupfer zum Ausgleich. Weitere fünf Minuten später reagierte Öpfingen nach einem Freistoß am schnellsten und verwertete den Abpraller zur 2:1-Führung. Die Antwort kam prompt von Niklas Ebner, dessen missglückte Flanke sehenswert im Winkel landete. Danach beruhigte sich das Spiel etwas, und beide Mannschaften versuchten, Kontrolle zu gewinnen. Kurz vor der Halbzeit gelang es den Gastgebern, erneut in Führung zu gehen.

In der zweiten Halbzeit zeigte unsere Mannschaft großen Willen, das Spiel zu drehen. Keine Minute nach Wiederanpfiff zwang Rudi Kommisarov den gegnerischen Keeper zu einer Glanzparade. In der 53. Spielminute gelang dann der Ausgleich: Ein energisches Nachsetzen von Kommisarov und Wind sowie ein präziser Abschluss ins kurze Eck von Florian Holoch brachten uns das 3:3. Nur eine Minute später war es Pablo Fronius, der nach einer mustergültigen Flanke des unermüdlichen Florian Holoch zur Führung einköpfte. Danach entwickelte sich ein spannendes Hin und Her. Öpfingen kam immer wieder gefährlich in Tornähe, zweimal rettete für uns der Querbalken. Leider verpassten wir es, in der Drangphase der Gastgeber einen Konter zu setzen, um den ersten Sieg mit nach Hause zu nehmen. So war es schließlich in der 88. Minute, dass Öpfingen den 4:4-Endstand erzielte. Ein sicher unglücklicher Zeitpunkt, aber dennoch ein verdientes Unentschieden.

Am Ende nehmen wir aus einem sehr intensiven und turbulenten Bezirksligaspiel einen Punkt mit zurück nach Jungingen.