Das war der erste Streich des Altmeisters: Gerade hat Patrick Dres (rechts) von der SG Hochwald zum 2:3 getroffen. Später sollte ihm auch noch das Tor zum 3:3-Endstand gelingen. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Tore satt und eine bemerkenswerte Aktion Fußball-Rheinlandliga: Im Derby von Hentern ging es hin und her. Mit dem 3:3 konnten sowohl die gastgebenden Hochwälder als auch die Morbacher gut leben. Warum ein Akteur der Hausherren bewusst neben das Tor schoss und wie die Reaktionen darauf waren.

Als ob das Duell am Samstagnachmittag auf dem sonnenüberfluteten Rasenplatz in Hentern angesichts der sechs gleichmäßig verteilten Treffer und unterschiedlicher Spielphasen nicht schon genügend Höhepunkte zu bieten gehabt hätte: Die bemerkenswerteste Szene spielte sich nach gut einer Stunde ab. Morbachs Torwart Yannick Görgen blieb nach einer Rettungsaktion benommen auf dem Boden liegen. Schiedsrichter Ingo Kreutz, der viel laufen ließ und die Partie gut im Griff hatte, sah aber kein Foul und ließ weiterspielen. Nutznießer der Situation hätte da leicht Tobias Lenz werden können. Nach einem Querpass von Matthias Burg schob der Mittelfeldspieler den Ball aber ganz bewusst am Pfosten vorbei. „Kompliment, wie fair Tobias da gehandelt hat. Das war ein sehr respektvolles Verhalten“, lobte FV-Hunsrückhöhe-Trainer Philipp Frank hinterher. „In dem Moment, als ich den Ball annahm, sah ich, dass der Keeper auf dem Boden liegt. Da war klar, dass ich vorbeischieße“, sagte Lenz. Von links und rechts seien spontan ein paar Stimmen laut geworden, warum er ihn nicht reingemacht habe. „Doch im Endeffekt haben dann doch alle meine Entscheidung begrüßt und mir dafür ein Lob ausgesprochen“, berichtete der 31-jährige, 2021 vom damaligen Oberligisten TSV Emmelshausen gewechselte Akteur.

Der Treffer zum 3:3 hätte in der 63. Minute zum Spielverlauf gepasst. Nach dem 2:3 zur Pause waren die Hausherren drauf und dran, den Gleichstand herzustellen. Vier Minuten später scheiterte Patrick Dres im Anschluss an einen Freistoß von Burg an der Latte. Wenig später war es dann aber soweit: Dres, der in der 32. Minute für den über Schwindelgefühle klagenden Lucas Thinnes in die Partie gekommen war (dafür rückte André Paulus in die Verteidigung), drehte sich nach einem klugen Zuspiel von Robin Mertinitz um die eigene Achse und traf dann in bester Gerd-Müller-Manier gegen Görgen (73.). Hier geht's zur Bildergalerie

Die Gäste bekamen danach wieder mehr Zugriff. Mit ein wenig Glück wäre ihnen noch der vierte Treffer gelungen. So scheiterte Martin Schultheis nach einer Ecke von Philip Meeth an der Latte (82.). Nicht nur hier offenbarte die Hochwälder Deckung Schwächen. Auch in weiteren Aktionen gegen Ende der abwechslungsreichen Begegnung schwamm sie kräftig. Schwere Schnitzer ließen die Mannschaft von Trainer Fabian Mohsmann im ersten Durchgang den Kurs verlieren. Nach dem frühen Führungstreffer durch den aufgerückten Außenverteidiger Maximilian Hoffmann, der nach Burg-Ecke aus kurzer Distanz einköpfte (7.), hatten die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden das Geschehen im Griff. Die FV Hunsrückhöhe bot zwar zunächst technisch durchaus anspruchsvollen Fußball, wirkte aber nicht zwingend genug.