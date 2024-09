"Tore in den richtigen Momenten" – Bruckmühl feiert zweiten Saisonsieg

Der SV Bruckmühl hat den zweiten Saisonsieg in der Landesliga Südost gefeiert. Am 10. Spieltag schlug das Tabellenschlusslicht den Aufsteiger TSV Murnau auswärts mit 2:0.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl seinen Negativlauf von vier Niederlagen in Folge gestoppt und sich damit im Abstiegskampf der Landesliga Südost zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainerduo Felix Scherer und Marco Schmidt bezwang am Samstagnachmittag auswärts den TSV Murnau mit 2:0.

Gegen das Team aus dem Werdenfelser Land zeigte die Elf rund um Kapitän Maximilian Biegel endlich Effizienz vor dem gegnerischen Tor, das was bereits seit Start der Vorbereitung so häufig gefehlt hatte. Bereits nach sieben Minuten nutzte der SVB die erste Chance im Spiel. Maurice Koller verlagerte das Spiel aus dem Zentrum auf die linke Außenbahn. Dort setzte sich Genti Krasniqi stark im Eins-gegen-Eins durch und vollendete anschließend aus spitzem Winkel zur frühen Führung.

„Das hat uns extrem gutgetan und allen noch einmal zusätzlich Mut gemacht. Das war unsere erste richtige Führung seit einer langen Zeit, mit der die Jungs vielleicht einmal ein bisschen gelöster sein konnten und etwas freier aufspielen konnten“, freute sich Schmidt über den frühen Brustlöser für seiner Mannschaft. In der Folge überließ der SVB den Hausherren den Ball, konzentrierte sich vorwiegend auf die Defensivarbeit und lauerte selbst auf Umschaltmöglichkeiten.

Der TSV Murnau war klar feldüberlegen, erspielte sich allerdings nur selten Hochkaräter. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde parierte Markus Stiglmeir im SVB-Tor stark im Eins-gegen-Eins gegen Sanel Dacic. 15 Minuten später klärte Innenverteidiger Albin Krasnic nach einem Querpass vor dem einschussbereiten Gegenspieler kurz vor der Linie.

Maximilian Biegel verpasst Chance auf das 2:0

Auf der Gegenseite verpasste Biegel wenige Augenblicke später, zu erhöhen. Der Abschluss des Rechtsverteidigers von der halbrechten Seite rauschte nur knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause war es wieder Dacic, der den Ausgleich für die Murnauer vergab. Der Flügelspieler setzte den Ball aus kurzer Distanz nur ans Außennetz.

„Murnau hat rund eine halbe Stunde lang nach unserem Führungstor ganz schön Druck gemacht hat. Da mussten wir leiden, aber die Jungs haben es richtig gut gemacht und sehr viel weg verteidigt. Wir hatten auch das ein oder andere Quäntchen Glück“, kommentierte Schmidt die Feldüberlegenheit des TSV. „Genau in dieser Drangphase hatten wir dann mehrere Konterchancen“.

Lukas Huber erhöht für den SV Bruckmühl – Platzverweis für den TSV Murnau

Bei einer davon schlug der SVB zum psychologisch perfekten Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit zum zweiten Mal zu. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ging es schnell. Lukas Huber war nach einem Steckpass auf und davon und schob aus zentraler Position zum 2:0 ein. Damit ging der Matchplan des SVB optimal auf. „Das war ein kleiner Genickschlag für Murnau“, so Schmidt.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein ähnliches Spiel wie vor dem Pausenpfiff. Bruckmühl zog sich tief in die eigene Hälfte zurück und legte den Fokus auf Kontergelegenheiten. Murnau war klar feldüberlegen, erspielte sich allerdings noch weniger gefährliche Offensivaktionen als wie in Halbzeit eins. Den einzigen richtigen Torabschluss klärte Krasniqi knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff nach einem Eckball auf der Linie.

Wenige Augenblicke später kippte die Partie dann endgültig zu Gunsten des SVB. Der erst kurz zuvor in der Innenverteidigung eingewechselte Leon Schalli schickte Vinzenz Egger mit einem Flugball auf die Reise. Der Stürmer setzte sich im Laufduell durch und versuchte Murnau-Schlussmann Fabio Grund auszuspielen. Dabei wurde der Youngster von Manuel Dieb zu Fall gebracht.

Zweiter Saisonsieg für den SV Bruckmühl – „Das war der nächste gute Schritt“

Der Abwehrspieler sah für seine Notbremse kurz vor dem Sechzehner die rote Karte. Den folgenden Freistoß von Michele Cosentino fischte Grund aus dem Eck. Im Anschluss entwickelte sich eine zerfahrene Partie, die von vielen kleinen Foulspielen unterbrochen wurde. Murnau warf alles nach vorne, kam jedoch nicht mehr gefährlich vor das Tor von Stiglmeir. Bruckmühl stand defensiv sicher. „Damit haben wir Murnau ein bisschen die Lust genommen“, stellte Schmidt fest. Für Bruckmühl boten sich in Überzahl zahlreiche Kontermöglichkeiten, die allerdings ein ums andere Mal nicht zwingend zu Ende gespielt wurden.

Somit blieb es beim 2:0 und der Sportverein von der Mangfall feierte schlussendlich den zweiten Dreier in dieser Saison und schloss damit nach Punkten auf den Vorletzten auf und hat nun auch wieder die Relegationsplätze im Blick. „Es war ein wichtiger Sieg. Der Mannschaft ist nach dem krassen Rückschlag letzte Woche ein großes Kompliment zu machen. Dieser hat sie nicht weiter heruntergezogen. Das war für uns als Trainer sogar etwas überraschend. Wir haben es geschafft, unseren Plan über 90 Minuten umzusetzen, sehr eklig und mit letzter Konsequenz verteidigt, uns in jeden Ball reingeworfen und in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Am Ende haben wir uns, im Gegensatz zu letzter Woche, belohnt. Das war für uns der nächste gute Schritt“, zeigte sich Schmidt mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden.

Leon Schalli überzeugt gegen den TSV Murnau

Ein Extralob gab es auch für Schalli, der aufgrund der Verletzungsproblematik vor der Saison aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden war und erstmals in einem Pflichtspiel länger zum Einsatz kam: „Er hat uns richtig, richtig gut gefallen und ein super Spiel gemacht hat. Er hat sich ins Team reinkämpft, trainiert momentan richtig gut, lernt viel und aufnimmt viel auf und findet sich langsam wirklich auf dem Niveau zurecht. Er macht Druck macht auf die Jungs, die gerade gesetzt sind.“

Weiter geht es für Bruckmühl mit dem „Derby“ zu Hause gegen den SB Chiemgau Traunstein unter Flutlicht. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Ein Heimspiel am Freitagabend - was kann es schöneres geben“, freut sich Schmidt auf die nächste Reifeprüfung für seine Mannschaft. Anstoß im Mangfallstadion ist um 19:30 Uhr.