 2026-06-12T06:52:44.557Z

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Tor des Monats: Sieben Traumtore stehen zur Wahl

Von der Oberliga bis zum Altherrenfußball: Der Niedersächsischer Fußballverband sucht das Tor des Monats Mai

von red · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

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Auch im Mai haben Niedersachsens Fußballplätze wieder zahlreiche sehenswerte Treffer hervorgebracht. Gemeinsam mit Partner Krombacher sucht der Niedersächsischer Fußballverband nun das „Tor des Monats Mai“. Fußballfans können bis einschließlich Mittwoch, 17. Juni, auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes über ihren Favoriten abstimmen.

Die Wahl erfolgt wie gewohnt per Kommentar unter den veröffentlichten Videos auf Instagram und Facebook.

Diese sieben Kandidaten hoffen auf den Titel

Für die Mai-Ausgabe wurden folgende Spieler nominiert:

  • Christian Beck (FSV Schöningen)
  • Phil Schlüschen (TuS Reppenstedt)
  • Mirco Taubert (TSV Friesenstolz Riepe)
  • David Haaker (SV Holdenstedt)
  • Philip Heuer (SG Diepholz Ü 32)
  • Stephan Blödorn (VfL Oldenburg III)
  • Marius Witt (SV Weyhe)

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Die Auswahl spiegelt erneut die Vielfalt des niedersächsischen Amateurfußballs wider. Spieler aus unterschiedlichen Ligen und Altersklassen haben mit ihren Treffern die Jury überzeugt und kämpfen nun um die Stimmen der Fans.

Gesucht wird der Nachfolger von Jan Hülseberg, dessen spektakulärer Scorpion-Kick für den TV Neuenkirchen zuletzt zum NFV-Tor des Monats April gewählt wurde. Nun liegt es an den Fußballanhängern, den schönsten Treffer des Monats Mai zu küren.