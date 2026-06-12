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Tor des Monats: Sieben Traumtore stehen zur Wahl
Von der Oberliga bis zum Altherrenfußball: Der Niedersächsischer Fußballverband sucht das Tor des Monats Mai
Auch im Mai haben Niedersachsens Fußballplätze wieder zahlreiche sehenswerte Treffer hervorgebracht. Gemeinsam mit Partner Krombacher sucht der Niedersächsischer Fußballverband nun das „Tor des Monats Mai“. Fußballfans können bis einschließlich Mittwoch, 17. Juni, auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes über ihren Favoriten abstimmen.
Die Wahl erfolgt wie gewohnt per Kommentar unter den veröffentlichten Videos auf Instagram und Facebook.
Diese sieben Kandidaten hoffen auf den Titel
Für die Mai-Ausgabe wurden folgende Spieler nominiert:
Die Auswahl spiegelt erneut die Vielfalt des niedersächsischen Amateurfußballs wider. Spieler aus unterschiedlichen Ligen und Altersklassen haben mit ihren Treffern die Jury überzeugt und kämpfen nun um die Stimmen der Fans.