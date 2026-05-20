Akrobatisch mit der Hacke: Jan Hülseberg Treffer per Scorpion-Kick

Nach rund einer Stunde führte Neuenkirchen knapp mit 1:0, als die Gastgeber einen Freistoß aus halbrechter Position zugesprochen bekamen. Die Hereingabe landete auf Höhe des Elfmeterpunktes – dort reagierte Hülseberg blitzschnell. Weil sich der Ball kaum noch kontrolliert verwerten ließ, griff der Offensivspieler zu einer außergewöhnlichen Lösung. Mit einem Scorpion-Kick bugsierte er die Kugel artistisch mit der Hacke über den eigenen Kopf hinweg und zugleich über den gegnerischen Torwart ins Netz. Der spektakuläre Treffer bedeutete zugleich den 2:0-Endstand.

Bei der Abstimmung setzte sich Hülseberg mit 35,78 Prozent aller Stimmen durch. Insgesamt beteiligten sich 450 Fußballfans an der Wahl. Rang zwei belegte Onur Akyol vom Bovender SV mit 16,00 Prozent, Platz drei ging an Hendrik Deelen vom VfL Weiße Elf Nordhorn (13,11 Prozent).

Komplettiert wurde das Feld von Josephine Acikgöz (VfL Wildeshausen), Jasper Stern (TSV Eiche Neu St. Jürgen), Timo Schumacher (SV Küsten) und Bünyamin Öztürk (FC Viktoria Thiede).

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Der Wettbewerb zeigt einmal mehr, dass außergewöhnliche Fußballmomente nicht nur in den großen Stadien entstehen. Auch auf Niedersachsens Amateurplätzen fallen Tore, die technisch und kreativ lange in Erinnerung bleiben. Hülsebergs akrobatischer Geniestreich gehört nun offiziell dazu.

Das komplette Ranking (insgesamt wurden 450 Stimmen abgegeben):

1. Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen) 35,78 %

2. Onur Akyol (Bovender SV) 16,00 %

3. Hendrik Deelen (VfL Weiße Elf Nordhorn) 13,11 %

4. Josephine Acikgöz (VfL Wildeshausen) 11,33 %

4. Jasper Stern (TSV Eiche Neu St. Jürgen) 11,33 %

6. Timo Schumacher (SV Küsten) 6,44 %

7. Bünyamin Öztürk (FC Viktoria Thiede) 6,00 %