Traumtore fallen nicht nur in den Profiligen, sondern regelmäßig auch auf den Plätzen des niedersächsischen Amateurfußballs. Gemeinsam mit Partner Krombacher sucht der Niedersächsische Fußballverband jetzt das NFV-Tor des Monats November. Die Abstimmung läuft über die Instagram- und Facebook-Kanäle des NFV. Bis einschließlich Mittwoch, den 17. Dezember, können Fans per Kommentar unter dem jeweiligen Video ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben.