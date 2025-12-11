Traumtore fallen nicht nur in den Profiligen, sondern regelmäßig auch auf den Plätzen des niedersächsischen Amateurfußballs. Gemeinsam mit Partner Krombacher sucht der Niedersächsische Fußballverband jetzt das NFV-Tor des Monats November. Die Abstimmung läuft über die Instagram- und Facebook-Kanäle des NFV. Bis einschließlich Mittwoch, den 17. Dezember, können Fans per Kommentar unter dem jeweiligen Video ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben.
Für die November-Auswahl wurden sieben Treffer nominiert. Die Kandidaten sind:
Phil Steffens (SV Anderlingen)
Dennis Dubiel (SSV Vorsfelde)
Rico Lüllmann (FC Sulingen)
Mika Pich (SV Germania Helstorf)
Elias Strotmann (SC Spelle-Venhaus)
Mathis Kröger (TuS Lutten)
Nicolas-Werner Jeworowski (VfL Stenum II)