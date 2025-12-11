 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: NFV

Tor des Monats November: Die Abstimmung läuft

Sieben Kandidaten stehen zur Wahl

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
KL IV OL-Land/DEL
Oberliga Niedersachs.
BZL Weser-Ems St. 4
BZL Hannover St. 1

Traumtore fallen nicht nur in den Profiligen, sondern regelmäßig auch auf den Plätzen des niedersächsischen Amateurfußballs. Gemeinsam mit Partner Krombacher sucht der Niedersächsische Fußballverband jetzt das NFV-Tor des Monats November. Die Abstimmung läuft über die Instagram- und Facebook-Kanäle des NFV. Bis einschließlich Mittwoch, den 17. Dezember, können Fans per Kommentar unter dem jeweiligen Video ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben.

Für die November-Auswahl wurden sieben Treffer nominiert. Die Kandidaten sind:

Phil Steffens (SV Anderlingen)
Dennis Dubiel (SSV Vorsfelde)
Rico Lüllmann (FC Sulingen)
Mika Pich (SV Germania Helstorf)
Elias Strotmann (SC Spelle-Venhaus)
Mathis Kröger (TuS Lutten)
Nicolas-Werner Jeworowski (VfL Stenum II)

>> Hier geht es zur Instagram

Aufrufe: 011.12.2025, 18:07 Uhr
redAutor