Topwerte & Minuskulissen: Neuer Saisonrekord in der Regionalliga

Die Aktion "Oldschdod für alle" lockte in Bayreuth wie erhofft viele Zuschauer an: 6.723 Fans kamen am Freitagabend ins Hans-Walter-Wild-Stadion zum Spiel gegen den FC Bayern II - neuer Saisonrekord in der Regionalliga Bayern! Bisher waren die meisten Zuschauer zum Spiel SV Wacker Burghausen gegen die SpVgg Unterhaching gekommen. Das Duell der Bender-Zwillinge wollten sich Anfang November 4.871 Zuschauer nicht entgehen lassen.
(+) Topwerte
1. SpVgg Bayreuth - FC Bayern München II 2:1 - Zuschauer: 6.723
2. Wüzburger Kickers - TSV Aubstadt 1:0 - Zuschauer: 2.719
3. SpVgg Unterhaching - FV Illertissen 2:0 - Zuschauer: 2.125
(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Hankofen-Hailing 2:2 - Zuschauer: 227
Bayernliga Nord
(+) Topwerte
1. SpVgg Weiden - FSV Stadeln 6:0 - Zuschauer: 633
2. FC Coburg - SpVgg Bayern Hof 4:0 - Zuschauer: 450
3. TSV Neudrossenfeld - FC Eintracht Bamberg 2:2 - Zuschauer: 320
(-) Minuskulisse
250 Zuschauer waren bei den Partien SC Eltersdorf - Würzburger FV (1:0), TSV Kornburg - ATSV Erlangen (3:1) und SSV Jahn II - Fortuna Regensburg (2:1)
(+) Topwerte
1. SV Erlbach - SV Kirchanschöring 2:0 - Zuschauer: 803
2. SV Schalding-Heining - TSV 1860 München II 2:2 - Zuschauer: 708
3. FC Gundelfingen - SV Heimstetten 1:3 - Zuschauer: 340
(-) Minuskulisse
Türkgücü München - TSV Nördlingen 0:5 - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
1. TSV Großbardorf - DJK Don Bosco Bamberg 0:3 - Zuschauer: 400
2. Alemannia Haibach - TuS Frammersbach 0:0 - Zuschauer: 300
3. DJK Schwebenried/Schw. - DJK Dampfach 2:0 - Zuschauer: 220
(-) Minuskulisse
Vatan Spor Aschaffenburg - TSV Mönchröden 4:1 - Zuschauer: 70
(+) Topwerte
1. SV Unterreichenbach - SC 04 Schwabach 1:0 - Zuschauer: 700
2. DJK Ammerthal - TSV Windeck Burgebrach 1:3 - Zuschauer: 250
3. SpVgg Mögeldorf - SpVgg Jahn Forcheim 4:1 - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
SG Quelle Fürth - SV Lauterhofen 1:3 - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. SpVgg Lam - 1. FC Bad Kötzting 3:0 - Zuschauer: 1.000
2. SpVgg Landshut - FC Dingolfing 4:0 - Zuschauer: 350
2. 1. FC Passau - DJK Vornbach 3:2- Zuschauer: 350
2. TSV Seebach - SV Schwandorf-Ettmannsdorf 4:2 - Zuschauer: 350
(-) Minuskulisse
FC Kosova Regensburg - TSV Bogen 1:3 - Zuschauer: 45
(+) Topwerte
1. TSV 1880 Wasserburg - TSV Grünwald 2:0 - Zuschauer: 405
2. TSV Kastl - TSV 1860 Rosenheim 0:1 - Zuschauer: 245
3. TSV Eintracht Karlsfeld - VfB Hallbergmoos 3:1 - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
Kirchheimer SC - SV Aubing 5:3 - Zuschauer: 80
Landesliga Südwest
(+) Topwerte
1. FC Ehekirchen - TSV Jetzendorf 0:1 - Zuschauer: 250
2. FSV Pfaffenhofen - FC Memmingen II 3:1 - Zuschauer: 200
3. TSV Hollenbach - SSV Niedersonthofen 3:2 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SV Manching - TSV Schwabmünchen 3:3 - Zuschauer: 140