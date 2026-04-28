Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien haben am Wochenende die Fans in Fußball-Bayern angelockt? Wir haben wieder für euch die Zuschauerzahlen vom vergangenen Wochenende (24.04. - 26.04.) aus den Verbandsligen:
(+) Topwerte
1. SpVgg Bayreuth - SpVgg Unterhaching 2:3 - Zuschauer: 1.473
2. Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Nürnberg II 0:1 - Zuschauer: 1.120
3. SpVgg Hankofen-Hailing - DJK Vilzing 2:3 - Zuschauer: 755
(-) Minuskulisse
TSV Schwaben Augsburg - SpVgg Ansbach 1:3 - Zuschauer: 300
(+) Topwerte
SpVgg Weiden - SC Eltersdorf 0:0 - Zuschauer: 1.022
FC Eintracht Bamberg - ASV Cham 2:2 - Zuschauer: 500
FSV Stadeln - ATSV Erlangen 1:0 - Zuschauer: 380
(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - TSV Kornburg 3:1 - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
1. TSV Landsberg - TSV 1860 München II 1:1 - Zuschauer: 1.450
2. SV Kirchanschöring - TuS Geretsried 1:1 - Zuschauer: 516
3. SV Erlbach - FC Gundelfingen 1:0 - Zuschauer: 441
(-) Minuskulisse
Türkgücü München - FC Pipinsried 0:0 - Zuschauer: 30
(+) Topwerte
1. TuS Frammersbach - 1. FC 06 Bad Kissingen 0:1 - Zuschauer: 240
2. DJK Hain - TSV Großbardorf 0:2 - Zuschauer: 190
3. SV Alemannia Haibach - TSV Eisingen 2:1 - Zuschauer: 175
(-) Minuskulisse
ASV Rimpar - 1. FC Fuchsstadt 5:1 - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. TSC Neuendettelsau - TSV Buch 0:1 - Zuschauer: 400
2. SpVgg Jahn Forchheim - SG Quelle Fürth 2:1 - Zuschauer: 240
3. SV Lauterhofen - SV Unterreichenbach 0:3 - Zuschauer: 207
(-) Minuskulisse
SVG Steinachgrund - SV Buckenhofen 3:4 - Zuschauer: 75
(+) Topwerte
1. SC Luhe-Wildenau - TSV Seebach 1:1 - Zuschauer: 279
2. SSV Eggenfelden - SpVgg Landshut 0:4 - Zuschauer: 250
2. SpVgg Lam - 1. FC Passau 1:3 - Zuschauer 250
(-) Minuskulisse
FC Kosova Regensburg - SV Etzenricht 1:3 - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
TSV 1865 Murnau - SB Chiemgau Traunstein 3:0 - Zuschauer: 350
1. FC Garmisch-P. - SV Dornach 0:2 - Zuschauer: 250
TSV Kastl - TSV 1880 Wasserburg 1:1 - Zuschauer: 220
(-) Minuskulissen
TSV 1860 Rosenheim - TSV Karlsfeld 2:1 - Zuschauer: 50
SVN München - Kirchheimer SC 0:5 - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
1. TSV Schwabmünchen - TSV Jetzendorf 1:0 - Zuschauer: 388
2. FSV Pfaffenhofen - SC Oberweikertshofen 4:0 - Zuschauer: 210
3. SV Manching - TSV Rain/Lech 3:4 - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - FC Ehekirchen 2:0 - Zuschauer: 47