Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien haben am Wochenende die Fans in Fußball-Bayern angelockt? Wir haben wieder für euch die Zuschauerzahlen vom vergangenen Wochenende (17.04. - 19.04.) aus den Verbandsligen:
Topwerte (+)
1. SpVgg Bayreuth - DJK Vilzing 3:0 - Zuschauer: 1.137
2. FC Memmingen - FC Würzburger Kickers 1:5 - Zuschauer: 925
3. VfB Eichstätt - 1. FC Nürnberg II 2:2 - Zuschauer: 800
Minuskulisse (-)
TSV Schwaben Augsburg - SV Wacker Burghausen 1:0 - Zuschauer: 376
Topwerte (+)
1. ASV Cham - ASV Neumarkt 2:0 - Zuschauer: 950
2. SpVgg Bayern Hof - FSV Stadeln 2:0 - Zuschauer: 725
3. Würzburger FV - FC Eintracht Bamberg 1:1 - Zuschauer: 614
Minuskulisse (-)
ATSV Erlangen - SC Großschwarzenlohe 2:1 - Zuschauer: 100
Topwerte (+)
1. FC Sportfreunde Schwaig - FC Deisenhofen 0:0 - Zuschauer: 370
2. FC Gundelfingen - Türkspor Augsburg 3:0 - Zuschauer: 310
3. SV Schalding-Heining - Türkgücü München 2:2 - Zuschauer: 305
Minuskulisse (-)
TSV 1860 München II - SV Kirchanschöring 5:0 - Zuschauer: 100
SV Heimstetten - SV Erlbach 3:2 - Zuschauer: 100
Topwerte (+)
1. 1. FC Lichtenfels -DJK Dampfach 0:1 - Zuschauer: 300
2. TSV Großbardorf - TuS Frammersbach 0:1 - Zuschauer: 220
3. 1. FC Fuchsstadt - TuS Leider 0:1 - Zuschauer: 207
Minuskulisse (-)
SV Vatan Spor - DJK Schwebenried/Schw. 1:1 - Zuschauer: 100
Topwerte (+)
1. SV Buckenhofen - SpVgg Jahn Forchheim 4:2 - Zuschauer: 700
2. DJK Ammerthal - SVG Steinachgrund 1:5 - Zuschauer: 250
3. FC Eintracht Münchberg - SV Lauterhofen 3:0 - Zuschauer: 218
Minuskulisse (-)
SV Unterreichenbach - FSV Erlangen-Bruck 0:3 - Zuschauer: 100
Topwerte (+)
1. TSV Seebach - SpVgg Lam 2:1 - Zuschauer: 400
2. FC Teisbach - 1- FC Bad Kötzting 3:1 - Zuschauer: 325
3. SpVgg Landshut - TSV Bogen 2:2 - Zuschauer: 300
Minuskulisse (-)
1. FC Passau - FC Kosova Regensburg 3:0 - Zuschauer: 100
Topwerte (+)
1. TSV 1880 Wasserburg - TSV 1865 Murnau 0:2 - Zuschauer: 451
2. SB Chiemgau Traunstein - 1. FC Garmisch-P. 2:2 - Zuschauer: 396
3. ESV Freilassing - SV Aubing 2:3 - Zuschauer: 220
Minuskulisse (-)
FC Schwabing - SVN München 2:2 - Zuschauer: 65
Topwerte (+)
1. VfB Durach - FC Kempten 4:2 - Zuschauer: 400
2. FC Ehekirchen - FC Memmingen II 0:5 - Zuschauer: 250
3. TSV Rain - FSV Pfaffenhofen 1:1 - Zuschauer: 210
3. TSV Jetzendorf - FC Stätzling 3:0 - Zuschauer: 210
Minuskulisse (-)
SC Oberweikertshofen - 1. FC Sonthofen 1:2 - Zuschauer: 100
TSV 1865 Dachau - SSV Niedersonthofen 3:0 - Zuschauer: 100