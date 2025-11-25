 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Während einige Partie der Bayernliga Nord wegen des frostigen Wetters abgesagt werden mussten, konnte in Hof gespielt werden. 550 Zuschauer kamen gegen Gebenbach auf die Grüne Au.
Während einige Partie der Bayernliga Nord wegen des frostigen Wetters abgesagt werden mussten, konnte in Hof gespielt werden. 550 Zuschauer kamen gegen Gebenbach auf die Grüne Au.

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (21.11. - 23.11.)

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (21.11. - 23.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Die Winterpause steht kurz vor der Tür, die Bedingungen im Freistaat werden zunehmend schlechter. Der Winter hat schon mal ein Gastspiel gegebenen und den Spielplan am vergangenen Wochenende durcheinandergewirbelt. Das frühwinterliche Novemberwetter schlägt sich wenig überraschend auch auf die Zuschauerzahlen nieder.

Regionalliga Bayern

(+) Topwerte
1. TSV Buchbach - FC Bayern München II (3:4) - Zuschauer: 859
2. Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Hankofen (0:1) - Zuschauer: 553
3. FV Illertissen - SpVgg Bayreuth (4:0) - Zuschauer: 268

(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - FC Memmingen (2:0) - Zuschauer: 201

Reisefreudig: Die Fans der Bayern-Amateure pilgerten wieder zahlreich nach Buchbach. 859 Zuschauer waren es insgesamt in der SMR-Arena.
Reisefreudig: Die Fans der Bayern-Amateure pilgerten wieder zahlreich nach Buchbach. 859 Zuschauer waren es insgesamt in der SMR-Arena.

Bayernliga Nord

(+) Topwert
SpVgg Bayern Hof - DJK Gebenbach (1:3) - Zuschauer: 530

(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - SC Eltersdorf (0:3) - Zuschauer: 80

– Foto: Mario Wiedel

Bayernliga Süd

(+) Topwerte
1. SV Kirchanschöring - Türkgücü München (1:1) - Zuschauer: 494
2. TSV Nördlingen - FC Sportfreunde Schwaig (2:2) - Zuschauer: 350
3. SV Erlbach - Türkspor Augsburg (4:0) - Zuschauer: 228

(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - SV Heimstetten (2:0) - Zuschauer: 160

Auch in Kirchanschöring konnte gespielt werden. 494 Zuschauer kamen ins Stadion an der Laufener Straße.
Auch in Kirchanschöring konnte gespielt werden. 494 Zuschauer kamen ins Stadion an der Laufener Straße.

Landesliga Nordwest

(+) Topwerte
1. ASV Rimpar - DJK Schwebenried (0:2) - Zuschauer: 220
2. TuS Leider - FT Schweinfurt (1:2) - Zuschauer: 180
3. TuS Frammersbach - DJK Dampfach (4:1) - Zuschauer: 180

(-) Minuskulisse
TSV Mönchröden - SV Alemannia Haibach (1:6) - Zuschauer: 80

Landesliga Nordost

(+) Topwerte
1. TSV Windeck Burgebrach - SV Unterreichenbach (3:2) - Zuschauer: 236
2. SC 04 Schwabach - FC Vorwärts Röslau (3:1) - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
1. 1. SC Feucht - SpVgg Mögeldorf (2:2) - Zuschauer: 170

Landesliga Mitte

(+) Topwerte
1. DJK Vornbach - FC Kosova Regensburg (8:0) - Zuschauer: 220
2. 1. FC Bad Kötzting - SSV Eggenfelden (5:1) - Zuschauer: 190
3. ASV Burglengenfeld - TSV Seebach (3:2) - Zuschauer: 186

(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - FC Tegernheim (2:0) - Zuschauer: 100

Landesliga Südost

(+) Topwerte
1. FC Wacker München - 1. FC Garmisch-Partenkirchen (3:3) - Zuschauer: 175
2. ESV Freilassing - FC Schwabing (2:2) - Zuschauer: 150
3. SpVgg Unterhaching II - TSV Murnau (1:1) - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
TSV Grünwald - SVN München (12:1) - Zuschauer: 50

Landesliga Südwest


(+) Topwert
TSV 1865 Dachau - SV Manching (5:0) - Zuschauer: 97

(-) Minuskulisse
FC Kempten - FSV Pfaffenhofen (3:4) - Zuschauer: 60

