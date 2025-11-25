Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (21.11. - 23.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Die Winterpause steht kurz vor der Tür, die Bedingungen im Freistaat werden zunehmend schlechter. Der Winter hat schon mal ein Gastspiel gegebenen und den Spielplan am vergangenen Wochenende durcheinandergewirbelt. Das frühwinterliche Novemberwetter schlägt sich wenig überraschend auch auf die Zuschauerzahlen nieder.
(+) Topwerte
1. TSV Buchbach - FC Bayern München II (3:4) - Zuschauer: 859
2. Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Hankofen (0:1) - Zuschauer: 553
3. FV Illertissen - SpVgg Bayreuth (4:0) - Zuschauer: 268
(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - FC Memmingen (2:0) - Zuschauer: 201
(+) Topwert
SpVgg Bayern Hof - DJK Gebenbach (1:3) - Zuschauer: 530
(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - SC Eltersdorf (0:3) - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. SV Kirchanschöring - Türkgücü München (1:1) - Zuschauer: 494
2. TSV Nördlingen - FC Sportfreunde Schwaig (2:2) - Zuschauer: 350
3. SV Erlbach - Türkspor Augsburg (4:0) - Zuschauer: 228
(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - SV Heimstetten (2:0) - Zuschauer: 160
(+) Topwerte
1. ASV Rimpar - DJK Schwebenried (0:2) - Zuschauer: 220
2. TuS Leider - FT Schweinfurt (1:2) - Zuschauer: 180
3. TuS Frammersbach - DJK Dampfach (4:1) - Zuschauer: 180
(-) Minuskulisse
TSV Mönchröden - SV Alemannia Haibach (1:6) - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. TSV Windeck Burgebrach - SV Unterreichenbach (3:2) - Zuschauer: 236
2. SC 04 Schwabach - FC Vorwärts Röslau (3:1) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
1. 1. SC Feucht - SpVgg Mögeldorf (2:2) - Zuschauer: 170
(+) Topwerte
1. DJK Vornbach - FC Kosova Regensburg (8:0) - Zuschauer: 220
2. 1. FC Bad Kötzting - SSV Eggenfelden (5:1) - Zuschauer: 190
3. ASV Burglengenfeld - TSV Seebach (3:2) - Zuschauer: 186
(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - FC Tegernheim (2:0) - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. FC Wacker München - 1. FC Garmisch-Partenkirchen (3:3) - Zuschauer: 175
2. ESV Freilassing - FC Schwabing (2:2) - Zuschauer: 150
3. SpVgg Unterhaching II - TSV Murnau (1:1) - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
TSV Grünwald - SVN München (12:1) - Zuschauer: 50
(+) Topwert
TSV 1865 Dachau - SV Manching (5:0) - Zuschauer: 97
(-) Minuskulisse
FC Kempten - FSV Pfaffenhofen (3:4) - Zuschauer: 60