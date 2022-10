Toptorjäger: Das sind die treffsichersten Angreifer am Niederrhein Niederrhein: Einige Spieler sind in der laufenden Saison äußerst treffsicher. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Die Saison 2022/23 ist in vollem Gang. In einigen Ligen ist bereits fast die Hälfte aller Spiele absolviert. Es ist also an der Zeit, einen Blick auf die erfolgreichsten Torschützen am Niederrhein zu werfen. Mit jeweils 31 Toren führen Alexander Wilzek und Halil Dost die Rangliste an. Auf den Plätzen folgen Tim Domann (29 Tore), Jeremy Wolf (27 Tore) und Muhammed Alkan Celik (26 Tore). Nachfolgend gibt es das Ranking der 25 treffsichersten Angreifer.

_______________

1. Alexander Wilzek, 31 Tore, 16 Vorlagen*

Mit 31 Treffern ist Alexander Wilzek aktuell der erfolgreichste Torschütze im Verbandsgebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN). In nur zehn Spielen erzielte der 29-Jährige 31 Tore für die Sportfreunde Siepen III in der Kreisliga C, Gruppe 1, in Wuppertal-Niederberg. In gleich zwei Partien hat er es geschafft, jeweils siebenfach erfolgreich zu sein. So geschehen am 8. Spieltag gegen den 1. FC Wülfrath II und am 10. Spieltag gegen die dritte Mannschaft der Breiten Burschen Barmen. Je fünf Tore erzielte der Angreifer in den Duellen gegen CSI Milano II und SV Heckinghausen II. Hinzu kommen 16 Vorlagen, sodass er insgesamt an 47 Toren direkt beteiligt war.

>>> Zum FuPa-Profil von Alexander Wilzek

1. Halil Dost, 31 Tore, 16 Vorlagen

Dieselbe Ausbeute hat auch Halil Dost vorzuweisen. Der 30-jährige Routinier des BV Krefeld III kam in zehn Partien ebenfalls auf 31 Torerfolge und 16 Assists. Besonders am 13. Spieltag war er kaum zu bremsen: Beim Dülkener FC III netzte er gleich zehnmal. Acht Treffer gelangen dem Stürmer am 3. Spieltag beim SuS Krefeld IV in der Anfangsphase der Saison.

>>> Zum FuPa-Profil von Halil Dost

3. Tim Domann, 29 Tore

Mit 29 erzielten Toren belegt Tim Domann von der zweiten Mannschaft der Breiten Burschen Barmen den dritten Platz im Ranking. Wie viele Vorlagen er bereits auf seinem Konto verbuchen konnte ist leider nicht bekannt. Je sechs Treffer steuerte er beim 15:0-Sieg über die Wichlinghauser Kickers und dem 12:1-Erfolg beim SV Union Velbert II bei.

>>> Zum FuPa-Profil von Tim Domann