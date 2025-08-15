Topteams wollen nachlegen, Luthe kämpft um defensive Stabilität

– Foto: Mats Schlierf

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 stehen mehrere Duelle mit richtungsweisendem Charakter auf dem Programm. Nach teils klaren Ergebnissen zum Auftakt wollen einige Teams ihre Ambitionen untermauern – andere dagegen den Fehlstart verhindern.

Für Egestorf-Langreder II ist der Auftakt mit einer klaren 1:9-Niederlage bei SW Enzen gründlich misslungen. Gegen den SC Rinteln, der zum Start ein 2:2 gegen Eldagsen holte, geht es nun vor allem darum, die Defensive zu stabilisieren. Die Gäste werden versuchen, ihre Offensivqualitäten besser auszuspielen und den ersten Sieg einzufahren.

Morgen, 16:00 Uhr FC Eldagsen FC Eldagsen SV Gehrden Gehrden 16:00 PUSH



Eldagsen, nach dem 2:2 bei Rinteln mit gemischten Gefühlen in die Woche gegangen, trifft auf Gehrden, das zum Auftakt 1:2 gegen TV Jahn verlor. Beide Teams wollen nun den ersten Saisonsieg einfahren, wobei Eldagsen als Absteiger aus der Landesliga leicht favorisiert in die Partie geht.



Goltern, das beim 2:6 gegen Kirchdorf defensiv große Lücken offenbarte, empfängt den furios gestarteten Tabellenführer aus Enzen. Mit 9:1 Toren aus dem ersten Spiel reisen die Gäste als klarer Favorit an – doch Goltern wird versuchen, sich vor eigenem Publikum kompakter zu präsentieren. Goltern, das beim 2:6 gegen Kirchdorf defensiv große Lücken offenbarte, empfängt den furios gestarteten Tabellenführer aus Enzen. Mit 9:1 Toren aus dem ersten Spiel reisen die Gäste als klarer Favorit an – doch Goltern wird versuchen, sich vor eigenem Publikum kompakter zu präsentieren.



TV Jahn startete mit einem 2:1-Erfolg gegen Gehrden in die Saison und will nun gegen den MTV Rehren nachlegen. Rehrens Trainer Mike Schönherr blickt auf die 0:0-Punkteteilung gegen Wunstorf zurück, bei der „in allen Bereichen fünf bis zehn Prozent gefehlt“ hätten. „Wir wissen um die Qualität von Leveste in der Offensive“, so Schönherr, „müssen aber auch unsere eigene Durchschlagskraft wieder auf den Platz bringen.“ Personell muss er auf die Langzeitverletzten Maxi Schmidtbau und Romek Oldroge verzichten, hinter Tobias Carstens steht ein Fragezeichen. TV Jahn startete mit einem 2:1-Erfolg gegen Gehrden in die Saison und will nun gegen den MTV Rehren nachlegen. Rehrens Trainer Mike Schönherr blickt auf die 0:0-Punkteteilung gegen Wunstorf zurück, bei der „in allen Bereichen fünf bis zehn Prozent gefehlt“ hätten. „Wir wissen um die Qualität von Leveste in der Offensive“, so Schönherr, „müssen aber auch unsere eigene Durchschlagskraft wieder auf den Platz bringen.“ Personell muss er auf die Langzeitverletzten Maxi Schmidtbau und Romek Oldroge verzichten, hinter Tobias Carstens steht ein Fragezeichen.



Wunstorf, das am ersten Spieltag torlos in Rehren blieb, empfängt mit Ihme-Rol einen Gegner, der mit einem 4:2-Sieg gegen Arnum erfolgreich startete. Die Gastgeber werden mehr Offensivpräsenz zeigen müssen, um nicht erneut ohne Treffer zu bleiben. Wunstorf, das am ersten Spieltag torlos in Rehren blieb, empfängt mit Ihme-Rol einen Gegner, der mit einem 4:2-Sieg gegen Arnum erfolgreich startete. Die Gastgeber werden mehr Offensivpräsenz zeigen müssen, um nicht erneut ohne Treffer zu bleiben.



Arnum zeigte sich beim 2:4 in Ihme-Rol kämpferisch, aber defensiv anfällig. Gegen Aufsteiger Jahn Lindhorst, der zum Auftakt 1:8 gegen Pattensen unterlag, ist ein Sieg fast schon Pflicht, um nicht früh in den Tabellenkeller zu rutschen. Arnum zeigte sich beim 2:4 in Ihme-Rol kämpferisch, aber defensiv anfällig. Gegen Aufsteiger Jahn Lindhorst, der zum Auftakt 1:8 gegen Pattensen unterlag, ist ein Sieg fast schon Pflicht, um nicht früh in den Tabellenkeller zu rutschen.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf 15:00 PUSH



Ein echtes Topspiel: Pattensen, das Jahn Lindhorst mit 8:1 besiegte, empfängt Aufsteiger Kirchdorf, der mit einem 6:2 bei Luthe überraschte. Beide Teams überzeugten zum Auftakt offensiv und werden wohl auf Sieg spielen. Ein echtes Topspiel: Pattensen, das Jahn Lindhorst mit 8:1 besiegte, empfängt Aufsteiger Kirchdorf, der mit einem 6:2 bei Luthe überraschte. Beide Teams überzeugten zum Auftakt offensiv und werden wohl auf Sieg spielen.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TSV Luthe TSV Luthe FC Springe FC Springe 15:00 PUSH