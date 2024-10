Topspielzeit in Staffel 2: Wer bleibt an Friesdorf dran?

Direkt hinter Friesdorf steht am Wochenende ein echtes Spitzenspiel an. Mit dem SC Uckerath empfängt der Tabellendritte den Tabellenzweiten 1. FC Niederkassel. Beide haben sich mit jeweils 19 Punkten klar als erste Verfolger etabliert, der Tabellenvierte SC Volmershoven-Heidgen ist immerhin schon vier Punkte entfernt. Im direkten Duell geht es nun darum, wer die starken Friesdorfer in der kommenden Zeit noch intensiver verfolgen wird. Einen Favoriten zu bestimmen ist dabei beinahe unmöglich: Beide sind sehr gut in Form, Niederkassel mit vier Siegen und einem Remis aus den vergangenen fünf Spielen noch etwas besser als Uckerath mit drei Siegen und einem Unentschieden. Dafür ist der SCU die Rolle als Topteam aus den vergangenen Jahren noch besser gewohnt als der 1. FC, der in der vergangenen Saison nach dem Wiederaufstieg als Zehnter eine stabile Runde spielte. Spannung ist in Uckerath am Sonntag vorprogrammiert.

Der SV Niederbachem hat in dieser Spielzeit erst drei Mal gewonnen, findet sich zurzeit auf dem elften Platz wieder und steht trotzdem in einer durchaus relevanten Disziplin an der Spitze: Der SVN stellt aktuell den besten Torjäger der Liga. Mohamed Madaghri führt die Torschützenliste mit zehn Toren aus neun Spielen aktuell an, damit ist er an weit über der Hälfte der 17 Niederbachemer Saisontore beteiligt. Im vergangenen Winter war der 22-Jährige, der als ganz junger Spieler schon für Friesdorf in der Mittelrheinliga auf dem Platz stand - von Ligakonkurrent MSV Bonn nach Niederbachem gewechselt.

Seitdem trifft er am laufenden Band - schon in der vergangenen Rückrunde erzielte er 14 Tore in 13 Spielen. Das soll die Lebensversicherung des SVN aus Sicht von Trainer Sascha Strack mit Sicherheit auch am Sonntag machen, wenn es gegen Hertha Rheidt geht. Rheidt ist Niederbachem aktuell drei Punkte voraus - mit einem Sieg würden sich Madaghri und der SVN also ins Tabellenmittelfeld schieben.

Die weiteren Spiele des 10. Spieltags