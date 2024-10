Topspiel unter Ebersberger Flutlicht - angespannte Personalsituationen

Der TSV Ebersberg - Spitzenreiter der Kreisliga 3 München - erwartet den ärgsten Verfolger TSV Oberpframmern. Das Topspiel findet am Donnerstagabend statt.

Ebersberg - Der Tabellenführer empfängt am heutigen Donnerstag den Zweiten der Fußball-Kreisliga 3 (München), will heißen: der TSV Ebersberg spielt gegen Verfolger TSV Oberpframmern. Anstoß im Waldsportpark ist um 20 Uhr.

Das Hoffen auf einen regenfreien Abend

Allerdings hätte er sich dafür einen anderen Zeitpunkt gewünscht. Am Donnerstagabend werde sicherlich nicht der Rahmen gegeben sein, „den diese Partie verdient hätte“, so Hieber. „Aber viele, die sich dafür interessieren würden, haben selber Training. Andere scheuen vielleicht das Wetter.“ Dabei sei ein Spiel unter Flutlicht schon per se etwas Besonderes.