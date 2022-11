Topspiel endet mit Tiefenbacher 1-3 Coup in Buch

Nach dem hochverdientem Derbysieg gegen die DJK Ast musste Tiefenbach diesmal zum hochgehandeltem SC Buch reisen. Die Gastgeber haben sich wie die Grünweissen vom Kreisligaabstieg erholt und sind mittlerweile fest im Kampf um Platz 2 vertreten. Auch die Gäste machten ihren schwachen Saisonstart zuletzt mehr als wett und haben nun Anschluss an Platz 2 gefunden. Gute Vorzeichen also für dieses mit Spannung erwartete Topspiel. Bereits nach wenigen Minuten war klar, dass die Zuschauer ihr Kommen, an einem herrlichem Tag, nicht bereuen mussten, denn beide Teams spielten schnellen und offensiv ausgerichteten Fussball. Überraschenderweise übernahmen die Gäste von Beginn an die Initiative und hatten bereits nach 3 Min. Pech mit einem Pfostenknaller von Soffietti. Auch Buch konnte nach 6 Min. einen Pfostentreffer verzeichnen mehr kam aber in Durchgang 1 nicht von den leicht favorisierten Gastgebern. Topstürmer Reischl war bei Haslauer und Volke meist abgemeldet und Tiefenbach erspielte sich allein in den ersten 45 Min. sechs gute Chancen. Leider belohnte man sich noch nicht für eine tolle erste Halbzeit und es ging mit 0-0 in die Kabine. Nach der Pause wollte Buch sich diesen Spielverlauf nicht gefallen lassen und übernahm das Kommando. In dieser Phase versäumte es Tiefenbach das Spiel wieder nach vorn zu verlagern und in der 61. Min. gab es Elfmeter für Buch, den Reischl zum 1-0 verwandelte. Doch ab der 70. Min. befreite sich Tiefenbach wieder und drängte Buch weit in die eigene Hälfte. Nun läuteten die Gäste eine spektakuläre Schlussoffensive ein. Nach toller Vorarbeit von Baier war es dann Soffietti der zum hochverdientem 1-1 traf. Tiefenbach war nun klar spielbestimmend und hatte nun auch das notwendige Matchglück: Konsti Baier verwandelte in der 85. Min. eine Ecke direkt zum 2-1 und als Coach Sudol im Mittelfeld einem Bucher den Ball abluchste und seinen Sololauf zum 3-1 Siegtreffer veredelte kannte der Jubel der Gäste keine Grenzen mehr. Ein insgesamt verdienter Sieg der Grünweissen, die nun voller Selbstbewusstsein ins Heimspiel gegen Kumhausen/Altfraunhofen gehen.