Topspiel der Elversberger Frauen beim TuS Issel SV Elversberg: Auch bei den Frauen derzeit Erster

Nach etwas mehr als zwei spielfreien Wochen geht es für das Frauen-Team der

SV Elversberg nun wieder in der Regionalliga Südwest weiter – und zwar mit

einem richtigen Spitzenspiel! An diesem Sonntag, 04. Dezember, tritt die

Mannschaft von Trainer Kai Klankert auswärts beim TuS Issel an, die Partie auf

dem Kunstrasen im Schulzentrum Schweich (Dietrich-Bonhoeffer-Str.) beginnt um 15.00 Uhr.

„Wir freuen uns, nach der langen Pause endlich wieder auf den Platz zu

können“, sagt Kai Klankert: „Uns erwartet ein absolutes Spitzenspiel. Issel ist

richtig gut drauf, das haben die Spiele gegen Saarbrücken und Mainz

eindrucksvoll gezeigt.“ Der TuS Issel liegt derzeit auf Tabellenplatz vier und

damit in der Spitzengruppe der Liga. Im November feierte der Club einen

beeindruckenden 2:1-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken, gegen das Topteam

des TSV Schott Mainz unterlag Issel nur knapp mit 2:3. Am vergangenen

Wochenende wurde es dann beim 10:0 gegen den SV Ober Olm sogar

zweistellig. Dementsprechend sind die SVE-Frauen vor der Partie am Sonntag

gewarnt. „Wir werden eine Topleistung brauchen. Und genau so haben wir uns

unter der Woche vorbereitet.“ Personell kann die SVE allerdings nicht in

Bestbesetzung antreten. Neben den Langzeitverletzten fallen im Auswärtsspiel

beim TuS Issel auch Emma Dörr und Anastasia Pokrandt krankheitsbedingt aus.