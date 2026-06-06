 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Tops & Flops: Die Zuschauerzahlen der Regionalligasaison 2025/26

Wer war in der Zuschauergunst oben, wer unten? FuPa hat für euch die Übersicht

von Mathias Willmerdinger · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Gut gefülllte Akon Arena am Dallenberg: Die Würzburger Kickers durften sich in der abgelaufenen Saison 2025/26 über den meisten Zuschauerzuspruch in der Regionalliga Bayern freuen.
Gut gefülllte Akon Arena am Dallenberg: Die Würzburger Kickers durften sich in der abgelaufenen Saison 2025/26 über den meisten Zuschauerzuspruch in der Regionalliga Bayern freuen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Regionalliga Bayern 25/26
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Die Spielzeit 2025/26 in der Regionalliga Bayern ist Geschichte. Wir werfen einen Blick auf die Zuschauerzahlen der abgelaufenen Saison. Insgesamt verzeichnete die Beletage des bayerischen Fußballs 286.948 Zuschauer, was einen Schnitt von 937 Besuchern pro Partie bedeutet.

Das Zuschauerranking der Regionalliga Bayern

1. FC Würzburger Kickers (Akon Arena)

  • Zuschauer gesamt: 40.063
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 2.357

2. SpVgg Unterhaching (Uhlsport Sportpark)

  • Zuschauer gesamt: 39.741
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 2.338

3. SpVgg Bayreuth (Hans-Walter-Wild-Stadion)

  • Zuschauer gesamt: 27.423
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 1.613

4. SV Wacker Burghausen (flatbuy-Stadion an der Liebigstraße)

  • Zuschauer gesamt: 22.422
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 1.319

5. SpVgg Ansbach (Xaver-Bertsch-Sportpark)

  • Zuschauer gesamt: 19.773
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 1.163

6. SV Viktoria Aschaffenburg (Stadion am Schönbusch)

  • Zuschauer gesamt: 14.523
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 854

7. DJK Vilzing (Manfred-Zollner-Stadion)

  • Zuschauer gesamt: 13.979
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 822

8. FC Memmingen (Arena Memmingen)

  • Zuschauer gesamt: 13.375
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 787

9. FC Bayern II (Grünwalder Stadion)

  • Zuschauer gesamt: 13.100
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 771

10. VfB Eichstätt (Hirsch-Sportpark)

  • Zuschauer gesamt: 12.767
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 751

11. TSV Buchbach (SMR-Arena)

  • Zuschauer gesamt: 11.493
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 676

12. TSV Aubstadt (NGN-Arena)

  • Zuschauer gesamt: 11.026
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 649

13. SpVgg Hankofen-Hailing (Maierhofer Bau-Stadion)

  • Zuschauer gesamt: 10.396
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 612

14. FC Augsburg II (Rosenaustadion)

  • Zuschauer gesamt: 8.653
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 509

15. TSV Schwaben Augsburg (Rosenaustadion)

  • Zuschauer gesamt: 8.401
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 494

16. 1. FC Nürnberg II (Max-Morlock-Platz am Valznerweiher)

  • Zuschauer gesamt: 7.819
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 460

17. FV Illertissen (Vöhlinstadion)

  • Zuschauer gesamt: 6.539
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 385

18. SpVgg Greuther Fürth II (Konrad-Ammon-Platz)

  • Zuschauer gesamt: 5.455
  • Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel ø: 321

Die 3 meistbesuchten Spiele
1. SpVgg Bayreuth - FC Bayern II 2:1 - Zuschauer: 6.723
2. FC Würzburger Kickers - FC Bayern II 2:1 - Zuschauer: 5.107
3. SV Wacker Burghausen - SpVgg Unterhaching 1:3 - Zuschauer: 4.871