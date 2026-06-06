Tops & Flops: Die Zuschauerzahlen der Regionalligasaison 2025/26

Die Spielzeit 2025/26 in der Regionalliga Bayern ist Geschichte. Wir werfen einen Blick auf die Zuschauerzahlen der abgelaufenen Saison. Insgesamt verzeichnete die Beletage des bayerischen Fußballs 286.948 Zuschauer, was einen Schnitt von 937 Besuchern pro Partie bedeutet.
1. FC Würzburger Kickers (Akon Arena)
2. SpVgg Unterhaching (Uhlsport Sportpark)
3. SpVgg Bayreuth (Hans-Walter-Wild-Stadion)
4. SV Wacker Burghausen (flatbuy-Stadion an der Liebigstraße)
5. SpVgg Ansbach (Xaver-Bertsch-Sportpark)
6. SV Viktoria Aschaffenburg (Stadion am Schönbusch)
7. DJK Vilzing (Manfred-Zollner-Stadion)
8. FC Memmingen (Arena Memmingen)
9. FC Bayern II (Grünwalder Stadion)
10. VfB Eichstätt (Hirsch-Sportpark)
11. TSV Buchbach (SMR-Arena)
12. TSV Aubstadt (NGN-Arena)
13. SpVgg Hankofen-Hailing (Maierhofer Bau-Stadion)
14. FC Augsburg II (Rosenaustadion)
15. TSV Schwaben Augsburg (Rosenaustadion)
16. 1. FC Nürnberg II (Max-Morlock-Platz am Valznerweiher)
17. FV Illertissen (Vöhlinstadion)
18. SpVgg Greuther Fürth II (Konrad-Ammon-Platz)
Die 3 meistbesuchten Spiele
1. SpVgg Bayreuth - FC Bayern II 2:1 - Zuschauer: 6.723
2. FC Würzburger Kickers - FC Bayern II 2:1 - Zuschauer: 5.107
3. SV Wacker Burghausen - SpVgg Unterhaching 1:3 - Zuschauer: 4.871