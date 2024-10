Topduell Tegernheim vs. Wenzenbach – Bach in der Bringschuld

Drei interessante Paarungen läuten am Samstag den 17. Bezirksliga-Spieltag ein. Im Einsatz ist das Spitzenduo TSV Bad Abbach und FC Tegernheim. Während die Schuderer-Elf vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe steht und Schlusslicht TSV Kareth-Lappersdorf II erwartet, dürfte Tegernheim bei seinem Heimaufgabe den Rangvierten SV Wenzenbach deutlich mehr gefordert sein. Außerdem kämpfen der SC Regensburg und die SpVgg Ramspau um ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. Am Sonntag dann stehen unter anderem die interessanten Vergleiche zwischen Regenstauf und Prüfening sowie Breitenbrunn und Hainsacker im Programm. Nach fünf Niederlagen am Stück steht der VfB Bach zu Hause gegen Ettmannsdorf II massiv in der Bringschuld.



Hinspiel: 2:0. Klarer könnten die Rollen nicht verteilt sein: Tabellenschlusslicht TSV Kareth-Lappersdorf II (16., 6) reist am Samstag als krasser Außenseiter zum Spitzenreiter TSV Bad Abbach (39), der bisher mehr als sechsmal so viele Punkte gesammelt hat. Doch dass solche Spiele, in denen der Gegner nichts zu verlieren hat, oft die schwierigsten sind, ist nicht erst seit heute bekannt. Schon allein deshalb dürften die Hausherren keinesfalls den Fehler machen, den Gegner einzig am Tabellenstand zu messen. Ganz sicher wird der TSV alles in den Ring werfen, was er zu bieten hat. „Wir stecken nicht auf und machen weiter“, sagte Kareths Trainer Daniel Vöhringer letztes Wochenende. Nichtsdestotrotz zählen für Sepp Schuderer und seine Mannschaft nur drei Punkte – sprich der 13. Saisonsieg.





Morgen, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim SV Wenzenbach Wenzenbach 15:00 live PUSH



Hinspiel: 1:5. Über 600 Zuschauer erlebten Ende Juli, wie der SV Wenzenbach (4., 29) den angereisten FC Tegernheim (2., 38) regelrecht demütigte. Danach handelte sich der FC aber nur noch eine Niederlage – gegen Bad Abbach – ein und kämpft erwartungsgemäß um die Meisterschaft. Die offene Rechnung möchte die Schneider-/Fischer-Elf auf alle Fälle begleichen und somit ihre Heimstärke (7/0/1) erneut demonstrieren. Wenzenbach dürfte sechs Tage nach dem ärgerlichen 3:3-Unentschieden in Ramspau dieses Mal sicherlich mit einem Zähler leben können. Dafür bedarf es von Torjäger Leppien, Beck und Co. einer sehr konzentrierten und entschlossenen Darbietung.







Hinspiel: 3:0. Es geht doch! Eine lange Durststrecke hat der SC Regensburg (12., 19) mit den Siegen gegen Pielenhofen und Kareth II ad acta gelegt. Damit ist die Karl-Gespann aus dem Gröbsten raus, allerdings befinden sich die Domstädter noch längst nicht im ruhigen Fahrwasser der Tabelle. Und so gilt es, bis zur Winterpause fleißig weiter zu punkten. Es wartet das äußerst wichtige Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SpVgg Ramspau (13., 17). Nach dem etwas glücklichen Remis gegen Wenzenbach wollen die Grün-Weißen unter keinen Umständen leer ausgehen. An Motivation wird es ihnen nicht mangeln: Mit einem Dreier könnten Eberl und Konsorten den SC überholen und ans rettende Ufer schwimmen.







Hinspiel: 2:2. Momentan ist das (Spiel-)Glück dem TB/ASV Regenstauf (8., 21) nicht unbedingt gut gesinnt. Aus den letzten acht Partien sprang nur ein Sieg heraus (1/2/5) und es wäre des Öfteren mehr drin gewesen. Jetzt muss der Absteiger zusehen, nicht gefährlich nah an die Relegationszone heran zu rutschen. Mal wieder ein Erfolgserlebnis würde Abhilfe schaffen. Vielleicht klappt's ja gegen den FSV Prüfening (6., 23). Der hat in den vergangenen Wochen fleißig gepunktet – zuletzt dank Beigangs spätem Doppelpack dreifach gegen Breitenbrunn – und liegt inzwischen vor Regenstauf in der Tabelle. Eine heikle Aufgabe wartet also auf die Gastgeber, die diese jedoch erfolgreich gestalten wollen. Ähnlich wie bei den letzten Duellen dieser beiden Teams dürften die Punkte auch diesmal hart umkämpft sein.







Hinspiel: 0:0. Einmal Durchatmen bitte! Ganz wichtige Zähler holte der SV Schwarzhofen (7., 21) vor Wochenfrist in Thalmassing. Der Siegtreffer in einem hart umkämpften Match fiel erst in der Nachspielzeit. Damit haben die Mannen von Trainer Max Birner drei der letzten vier Spiele gewinnen können – und sich ein Mini-Polster auf die Abstiegszone verschafft. Entsprechend tatendurstig geht man ins kommende Heimspiel gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg (14., 13). Die Gäste brachten auswärts bislang keinen Fuß an den Boden (1/1/5) stehen durch drei Niederlagen am Stück wieder mächtig unter Zugzwang. FC-Coach Christian Allgeier wird sich etwas einfallen lassen müssen, damit das Gastspiel im Landkreis Schwandorf nicht ebenfalls in die Hose geht.





So., 27.10.2024, 14:45 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn SpVgg Hainsacker Hainsacker 14:45 PUSH



Hinspiel: 1:4: Viele Berührungspunkte hatten die zwei Vereine in der jüngeren Vergangenheit nicht. Die wenigen Duelle gab's zumeist im Kreispokal. 2020 handelte es sich sogar um das Finale. Damals triumphierte der SV Breitenbrunn (10., 20) knapp. Im Hinspiel vor drei Monaten drehte die SpVgg Hainsacker (3., 32) den Spieß um und gewann nach einem Pausenrückstand noch klar. Und auch diesmal steckt die Schneider-Elf, die eine tolle Hinrunde gespielt hat, in der Favoritenrolle. Liganeuling Breitenbrunn steuert also auf eine schwere Aufgabe zu, die nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit zu lösen ist. Nichtsdestotrotz wird die Heimelf alles daran setzen, die Heimbilanz mit vielen Unentschieden (1/5/1) ins Positive zu ziehen, um so wichtige Punkte gegen den Abstieg zu holen.







Hinspiel: 4:1. Zwei schlafmützige Phasen kosteten Bach am letzten Wochenende einen möglichen Punktgewinn in Tegernheim. Die Situation für den VfB (11., 19) wird immer brenzliger, die Gefahrenzone rückt näher. Mittlerweile sind fünf Niederlagen in Folge notiert. „Das nächste Spiel ist für uns ganz wichtig“, blickt Trainer Thomas Sommer auf das Sonntags-Heimmatch gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (15., 11). Mit aller Match soll da ein Sieg her! Das gleiche Ansinnen verfolgt jedoch die Gastmannschaft, die derzeit acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer aufweist. Mut machen dem SVSE sicherlich die jüngsten Ergebnisse – 2:1 gegen Breitenbrunn und 1:1 gegen Regenstauf. Für Bach heißt das: Den Gegner ja nicht am Tabellenstand messen!





So., 27.10.2024, 15:00 Uhr FC Viehhausen Viehhausen FC Thalmassing Thalmassing 15:00 PUSH



Hinspiel: 2:0. Zwei Arrivierte der Bezirksliga Süd kreuzen in Viehhausen die Klingen. Was feststeht: Auf dem gefährdeten FC Thalmassing (9., 20) lastet deutlich mehr Druck als auf dem acht Zähler besser dastehenden FCV (5., 28). Die Hausherren sind auf dem besten Weg Richtung erneuter Klassenerhalt, wenngleich zuletzt nur zwei Unentschieden heraussprangen. Ganz anders ist die Lage bei den „Roosters“. Durch die bittere Last-Minute-Niederlage in Schwarzhofen hat sich die Lage wieder verschärft für die Truppe von Chefanweiser Gregor Mrozek. Bis zum Gang in die Winterpause soll und muss noch fleißig gepunktet werden, um sich eine gute Ausgangssituation fürs Frühjahr zu verschaffen.