Top vier im Duell: Bornheim in Deutz, Rheinbach empfängt Nümbrecht

Doppeltes Gipfeltreffen in der Landesliga. Am kommenden Sonntag (27.10.24) steigt nicht nur ein Topspiel, sondern gleich zwei. Der immer noch ungeschlagenen Tabellenführer SSV Bornheim ist beim Tabellenvierten, der SV Deutz 05 zu Gast und der SC Rheinbach auf Rang drei empfängt den Zweiten SSV Homburg-Nümbrecht. Gibt es einen neuen Spitzenreiter? Oder kann sich Bornheim vielleicht etwas absetzen? Kellerkind TuS Marialinden will an die Erfolgserlebnisse der vergangenen Wochen anknüpfen. Das ist der zehnte Spieltag in der Landesliga Mittelrhein Staffel eins.