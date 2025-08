Der SC Elsdorf durchläuft eine starke Vorbereitungsphase. – Foto: Yannick Weis

Top-Transfers, klare Haltung: Elsdorf rüstet für den nächsten Anlauf Mit zehn Siegen in Folge beendete der SC Elsdorf die vergangenen Saison. Am Ende sollte dennoch nur ein einziges Tor für den ersten Landesliga-Aufstieg im laufenden Jahrtausend fehlen. Für den neuen Versuch hat sich die Mannschaft qualitativ und quantitativ noch einmal verstärkt, hält den Ball vor dem anstehenden Saisonstart aber noch flach.

Gemeinhin gilt es natürlich, Ergebnisse in Vorbereitungsspielen nicht zu viel Gewicht beizumessen. Man darf aber durchaus bemerken, dass der SC Elsdorf jedes seiner fünf Testspiele gewonnen hat - und das gegen teils höherklassige Konkurrenz. Kein Wunder, geht "Nullacht" auch mit einem noch weiter verstärkten Kader in die Saison, der auf dem Papier schon nicht mehr viel mit der Bezirksliga zu tun hat.

Zugänge lassen aufhorchen Mohamed Dahas, Saif-Eddine Ayadi (beide SV Bergisch Gladbach), Paul Reichelt (SC Brühl), Elias Römers (1. FC Düren) und Marcus Weber (SC Fliesteden) standen so noch in der jüngeren Vergangenheit in der Mittelrheinliga auf dem Feld und dürften sich jeweils umgehend für einen Platz in der ersten Elf bewerben. Das Septett der Zugänge komplettieren die Youngster Jonas Ruppert ( SV Rheidt) und Moritz Perschmann (1. FC Düren).

"Wir wollten unseren Kader in der Breite auf 17, 18 Top-Spieler vergrößern, was wir dann wohl auch geschafft haben", fasst Cheftrainer Dustin Tesch die Transferbemühungen des SCE zusammen. Vielspieler musste der Verein nämlich nur in Oguz Aykac und Abdurrahman Öngün abgeben, die es jeweils zum SV Niederaußem zieht. Neue Ergänzungen sollten jedoch nicht nur einen sportlichen Mehrwert mitbringen, sondern sich auch ins klassische Mannschaftsgefüge einordnen, wie Tesch betont: "Primär geht es bei uns aber um den Menschen: Wer bei uns nicht in die Gruppe passt, der ist uninteressant. Das klingt sehr hart, aber wir schauen, dass es zunächst charakterlich passt." Mit namhaften Verstärkungen im Rücken geht es also in die neue Saison. Dabei verpasste schon der Kader aus der Vorsaison den Aufstieg nur um einen Wimpernschlag. Im vermeintlichen Aufstiegsspiel rang Elsdorf den Horremer SV mit 2:1 nieder, parallel gewann jedoch der SC Fliesteden mit der exakt richtigen Toranzahl, um am letzten Spieltag noch an den beiden Konkurrenten vorbeizuziehen. Den verpassten großen Wurf galt es zunächst zu verarbeiten. "Zwei, drei Wochen" wirkte der Tag bei Tesch noch nach: "Kurz vor Vorbereitungsbeginn waren war ich und waren wir im Trainerteam schon klar und fokussiert, dass wir aus diesem extrem bitteren Moment etwas Positives ziehen und wir final und rückblickend sehr stolz auf das sind, was wir in der letzten Saison geschafft haben."