Nach Schlusspfiff herrschte die pure Enttäuschung bei Nullacht. – Foto: Markus Becker

Herzzerreißend: Elsdorf steigt trotz 2:1-Sieg doch nicht auf Bezirksliga, Staffel 3: Es war vor dem letzten Spieltag ein ungemein unrealistisches Szenario, das nun genau in dieser Form eingetroffen ist. Der SC Elsdorf gewann das Spiel des Jahres gegen den Horremer SV mit 2:1 (1:1), schaut dennoch wegen der geringeren Anzahl an geschossenen Toren in die Röhre.

Es war ein Saisonfinale, das an Dramaturgie kaum zu übertroffen war, mit einer Schlussphase über die man noch in vielen Jahren reden dürfte. Der SC Elsdorf setzte sich schlussendlich gegen den Horremer SV mit 2:1 durch, weil der SC Fliesteden aber exakt mit 6:0 Viktoria Birkesdorf abfertigte, landete "Nullacht" trotz gleicher Punktzahl und Tordifferenz mit Fliesteden auf Platz zwei und bleibt damit in der Bezirksliga.

Elsdorf erwischt den besseren Start Knapp 1500 Zuschauer fanden sich zu diesem wohl historischen Lokalduell in der Anlage in Horrem wieder. Die Stimmung von außen und die Leidenschaft auf dem Platz war dem Anlass mehr als angemessen. Beide Seiten flogen mit vollem Einsatz in jeden Zweikampf, jeweils angepeitscht vom Tross am Seitenrand.

Sicher vom Punkt: Niklas Kühnapfel. – Foto: Markus Becker

Der agile Vincent Tönnis spritzte mit vollem Tempo in den Strafraum und wurde dabei leicht getroffen. Schiedsrichter Luca Povoledo blieb nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Die Verantwortung übernahm wie üblich Niklas Kühnapfel, der die Nerven behielt und zu seinem achten Treffer vom Elfmeterpunkt jubelnd abdrehte (11.). Horrem wird stärker – doch betreibt Chancenwucher Die Gäste konnten im Anschluss das Momentum nicht weiter übertragen. Es folgte eine oftmals vogelwilde Phase mit intensiven Zweikämpfen, aber ohne große Torraumszenen. Erst nach knapp einer halben Stunde wurde es konkreter, Horrem erarbeitete sich Stück für Stück spielerisches Übergewicht.

Welter erzielte hier das 1:1. – Foto: Markus Becker

Top-Torjäger Florian Welter wurde in abseitsverdächtiger Position freigespielt, konnte das Spielgerät aber nicht ausreichend um Lennard Hövel herumdrehen und setzte den Schlenzer völlig freistehend nur neben den Kasten (26.). Auch Abdelkader Boubker musste kurz darauf aus spitzem Winkel nur noch den Schlussmann überwinden, doch zielte neben das Tor (27.). Die Druckphase der Hausherren schien zunächst vorüber, doch plötzlich war Welter erneut entflohen, spitzelte den Ball am herauseilenden Hövel vorbei und schob gelassen zum Ausgleich ein (40.). Kurz vor Halbzeitpfiff vergab auch Mehmet-Kaan Lal den nächsten Treffer, Hövel parierte zur Seite (45.). Birkesdorf spielt Zünglein an der Waage: Ein Remis reicht nicht Bis dahin war es ein feuriges Duell mit leichtem Übergewicht der Hausherren. Zur Halbzeitpause führte auch der SC Fliesteden schon mit 2:0. Eins schien klar: Ein Remis würde Horrem nicht für den Titel ausreichen. Und mit diesem Gefühl ging es in Durchgang zwei, der beinahe mit einem Ausrufezeichen begann. Noah Retterath zeigte nach einem Freistoß aus 25 Metern sein Gefühl im Füßchen und zirkelte das Leder an den Querbalken (49.). Doch Aufbruchsstimmung konnte der HSV damit nicht auslösen, Elsdorf hielt weiterhin aufopferungsvoll dagegen. In Sachen Torchancen ergab sich auf beiden Seiten eine Weile nicht sonderlich viel. Kühnapfel zwang Nickstatdt mit einem strammen, aber zu zentralen Schuss von der Sechzehnerkante zu einer Parade (59.), das war schon das höchste der Gefühle. Welter vergibt die XXL-Chance Und in der Folge tickte die Uhr erbarmungslos weiter runter. Parallel schraubte Fliesteden das Ergebnis auch immer weiter in die Höhe. Mit Anbruch der Schlussphase stand es im Parallelspiel 4:0. Elsdorf wusste, dass sie bei einem 6:0 des Kontrahenten mit mindestens zwei Toren gewinnen mussten. Es ging in die Schlussminuten und die beiden Teams mussten sich allmählich auf einen Sieger einigen. Die ganz dicke Chance für den HSV ergab jedoch erneut keinen Treffer. Nach einem Konter scheiterte Boubker erst an Hövel, der Ball prallte zurück auf den mitgelaufenen Welter, der mit seinem Abschluss den Torhüter überwand, doch ein Elsdorfer Abwehrspieler verhinderte auf der Linie noch den Einschlag (84.). Weiterhin stand es 1:1 und kurz vor Ende der regulären Spielzeit machte auch noch die nächste Hiobsbotschaft die Runde: Fliesteden ging mit 6:0 in Führung, demnach hätte nur Horrem ein 2:1-Sieg für den Titel gereicht, Elsdorf brauchte noch zwei Treffer. Gruttmann trifft und vergibt

Gruttmanns Versuch zum 3:1 geht nur knapp vorbei. – Foto: Markus Becker